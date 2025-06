La política española rueda cuesta abajo envuelta en una cinética escandalosa. El impacto se presagia enorme. Ayer la Guardia Civil entró en la sede del ... PSOE en Ferraz, el Ministerio de Transportes, la sede de Adif y la de la Dirección General de Carreteras. Buscaban pruebas de mordidas en adjudicaciones de obra pública y el ministro de Transportes tuiteó veloz que no se trataba de registros, ya que la UCO requería información sobre una serie de contratos y buscaba los mensajes del correo electrónico oficial de Santos Cerdán. Al dictado del búnker de estrategas, Óscar Puente reaccionó como el escorpión de la fábula y atacó a sus enemigos, los fachas y los «buleros», sin advertir que le estaba viendo el lado bueno a que la policía judicial entrase en la sede de su partido para clonar el correo electrónico de su secretario de Organización.

Vivimos unos días increíbles. Estamos viendo a gente que lleva años jactándose de ser unos 'killers' del juego político intentando convencernos de que son unos incautos. De ese modo, a Pedro Sánchez le engañó Ábalos y a Ábalos le engañaron entre Cerdán, el pequeño exsecretario de Milagro, y Koldo, el gigante de Barakaldo. Parecen una pareja de villanos de 'La princesa prometida', pero uno de ellos debe de ser el Fumanchú del Peugeot: el genio originario del engaño. La pareja también es vasconavarra y eso, junto a quizá la grabación en la que Cerdán le dice a Koldo que le llega «ruido de Euskadi», ha hecho que el lehendakari anunciase ayer el análisis exhaustivo de la contratación pública de la última década. Lo hizo midiendo al milímetro: «Ante los gravísimos acontecimientos que estamos conociendo, y aunque a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha, por motivos de prudencia, transparencia y responsabilidad…». Y aun así la desconfianza hacia el socio de Gobierno sonó antológica. Eneko Andueza ha garantizado que las alusiones de Koldo y Cerdán a Miguel Ángel Morales, el secretario de Organización del PSE, solo tienen que ver con unas gestiones que han sido «perfectamente aclaradas y contextualizadas». Uno de los problemas a los que se enfrenta el ciudadano en esta cuesta abajo es discernir cuáles son las ostentaciones de limpieza, las proclamas de rectitud, que sí hay que creer.

Argentina Cristina en el balcón

Milei no va a indultar a Cristina Kirchner por motivos relacionados con el «republicanismo». Y porque dice que quien la hace la paga. También, probablemente, porque ha detectado que el quilombo que se iba a armar si tocaban a Cristina no ha sido para tanto. Tras la inhabilitación de por vida y la condena a seis años de prisión domiciliaria, el problema en Argentina con Cristina parece sobre todo si puede salir al balcón a saludar a la militancia que se concentra frente a su casa. Queda el domicilio en la esquina entre Juncal y Uruguay, en el exclusivo barrio de Recoleta, y es ya visita obligada para quien viaje este verano a Buenos Aires. Por los banderazos peronistas y porque los jueces han autorizado las salidas al balcón de la expresidenta, que a veces arenga a sus fieles y a veces, sabedora de que las televisiones conectan en directo cuando asoma, incluso se marca unos pasos de baile. Imagínense los vecinos. Es frecuente tener un bar ruidoso debajo de casa pero no lo es tanto tener una manifestación constante. El Gobierno de Buenos Aires va a eximir del pago de los impuestos municipales (alumbrado, barrido y limpieza) a los residentes en las cuatro manzanas que rodean al edificio de la expresidenta. Por las molestias.