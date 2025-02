Chirigota y verdad

Estaba teniendo mucho foco Javi Poves, el exfutbolista terraplanista, cuando los antivacunas aparecieron en el concurso oficial del carnaval de Cádiz. Quizás el mundo irracional tiende al equilibrio racional. A la compensación del disparate. Siguiendo con intuiciones ontológicas, que entre los antivacunas estuviese Óscar Terol ... confirma que lo del chiste del choque vasco-andaluz se nos fue en algún momento de las manos. Debimos parar con las despedidas de soltero. Ahora sabemos que lo que venía después era Terol soltándole 'olés' donostiarras al público del teatro Falla, ese tribunal revolucionario en términos de gracia y autosatisfacción.

Soltándoselos, además, formando parte de una chirigota precaria y tramposa cuya intención no era participar del carnaval sino «colarse» por televisión «cantando la verdad». La verdad es que no hubo pandemia sino 'plandemia', que las vacunas son un método de control social y que todos vivimos engañados por élites poderosísimas. No entro en detalles porque la actuación es imposible de ver. Dura veinte minutos y la vergüenza ajena te parte en dos a los treinta segundos. La exposición es sin embargo recomendable: los antivacunas son una de esas cosas que ganan prestancia en la sombra y se desintegran de un modo hasta cruel bajo la luz.

Aunque ya digo que hay que aguantar. El público del Falla no lo hizo y al rato ya estaba abucheando, cantando clásicos del carnaval y pidiendo el 'telonazo'. El escándalo fue gordo. No tanto por lo de ser una chirigota antivacunas como por lo de ser un espanto de chirigota. Y por la arrogancia implícita en la fe revelada. ¿El nombre de la chirigota? 'Abre los ojos'. Su promotora es una experta en conspiraciones relacionada con un partido ignoto de ultraderecha. Óscar Terol publicó ayer un vídeo en el que definió lo ocurrido como «bochornoso» y se disculpó asegurando que él no sabía qué iba a pasar sobre el escenario. Sin embargo, en la presentación de la chirigota, entre 'olés' indistinguibles de 'eups', avanzó lo siguiente: «Nos han censurado mucho y en muchos sitios». Luego comienza la actuación, con la música de 'Resistiré', y las dos o tres neuronas que en tu cabeza no se quedan petrificadas por el alipori componen un pensamiento urgente, desesperado: «Qué va: os han censurado poco».

Ayuso Grave pero no serio

Le atribuimos a Ennio Flaiano la frase: «La situación es grave pero no es seria». Sin embargo, Lionel Barber habla de un adagio del historiador A.J.P. Taylor sobre un ministro austrohúngaro: «Su posición parece desesperada pero no grave». Hay quien asegura que se trata de un viejo dicho vienés y por eso aparece en 'Un, dos, tres', la película de Wilder, y sirve después para titular una comedia de Gottfried Reinhardt: 'Situación desesperada… pero no grave'. Urge aclarar la procedencia de la frase. La necesitamos como nunca. Ayer, con todos los analistas insistiendo en que el mundo que conocemos agoniza, en el programa de Ana Rosa Quintana a Isabel Díaz Ayuso le sacaron por alguna razón a Carlos Latre caracterizado como Donald Trump. Antes, la presidenta había acusado a Moncloa de borrarle de su teléfono los mensajes que se intercambió con Pedro Sánchez durante la pandemia. ¿Cómo se hará eso? ¿Y qué hará el fiscal general del Estado cambiando de móvil cada dos días si el Gobierno puede borrarle los mensajes a distancia? Por otro lado, ¿qué mensajes puede haberle enviado Sánchez a Ayuso? La relación entre ambos es tan enfermiza que el escándalo insoportable no serían esta vez los improperios sino los elogios.