PSOE

El ala pedestre

El PSOE demuestra que la vida de los partidos no responde a la lógica de las ideas sino a la del poder

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

Velocidad y premeditación. Son los dos factores a los que Pedro Sánchez se refirió el sábado para asumir la mala gestión del caso de Paco ... Salazar. Hubo un «error en la velocidad que lamentamos», explicó el presidente. Pero el error «no fue premeditado». Si lo de Salazar combinando el acoso sexual con el abuso de poder en el ala pedestre de Moncloa sigue complicándose, puede que las disculpas del PSOE las emita directamente un ingeniero de Fórmula Uno mostrando métricas de feminismo y elusión: «En lo de Paco con la bragueta abierta en el centro de mando gubernamental nos ha fallado el 'grip' por un problema de 'blistering', pero les aseguramos que fue todo sin querer».

