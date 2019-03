Noticias verdaderas La manipulación y la falsedad juegan un papel decisivo en asuntos que nos importan e influyen directamente en nuestras vidas josé ibarrola SUSANA DEL RÍO Doctora en Ciencias Políticas Lunes, 11 marzo 2019, 23:01

Estas semanas he asistido a varios debates centrados en la desinformación y las 'fake news'. Escuchar a expertos de diferentes ámbitos exponer cuáles son los peligros que nos acechan y mostrarnos casos relevantes en los que han intervenido la desinformación y las noticias falsas ha sido revelador. He podido observar a través de los estudios de personas reconocidas que, efectivamente, la manipulación y la falsedad juegan un papel decisivo en asuntos que nos importan e influyen directamente en nuestras vidas.

He analizado lo que he escuchado. Seleccionando noticias de uno y otro bando, verdaderas y falsas, he llegado a una conclusión: para poder contrarrestar las noticias falsas o una desinformación premeditada hay que dar con honestidad noticias verdaderas.

Quiero plasmar algunos temas que considero que deberían tener más visibilidad y decirse y escribirse como noticias verdaderas. En la selección de los temas he primado asuntos de actualidad que creo que requieren de máxima atención: día de la mujer, 'Brexit' y la elección del próximo presidente de la Comisión Europea.

Día de la mujer. Mi sabor del 8 de marzo es agridulce. Por una parte, me parece un motivo de alegría contar con un día, que por supuesto se despliega a todo el calendario, en el que las mujeres podemos unirnos, también a los hombres, para dar visibilidad a las conquistas en igualdad y a lo que queda por conseguir para avanzar. En la percepción, triste. Es lamentable que las mujeres nos separemos en clave política o, lo que es peor, partidista.

Aún me parece más preocupante el que se hayan producido insultos que no voy a reproducir aquí pero que sin duda empobrecen a una sociedad. Estoy orgullosa, como tantas mujeres de todos los colores políticos, de ser mujer y madre. Estas fortalezas deberían ir siempre por delante de todas las posiciones. Ser mujer es mucho más, no es comparable, a conceptos que han frustrado la verdadera imagen del día. Los insultos, las descalificaciones, la mezquindad y la manifestación de posiciones de manera excluyente nunca deberían darse. Por encima de todo están el respeto, la unión, la ética, la dignidad, la moral y la humanidad.

La noticia verdadera creo que podría ser que las mujeres no hemos sabido unirnos y aprovechar nuestro día para seguir luchando junto a los hombres por el avance en la igualdad.

'Brexit'. El Parlamento británico vuelve a votar. Los británicos se encuentran en una situación de vértigo con días en los que contienen la respiración a la espera de una nueva votación. No saben si están solos, si están medio solos, si Reino Unido se va de la UE con un acuerdo, sin un acuerdo o si se prorroga la fecha de aplicación del artículo 50, 29 de marzo, y siguen en una situación contenida. El hecho es que la Unión Europea se mantiene en su lugar, con la vista puesta siempre de manera prioritaria en lo derechos de los ciudadanos. El 'Brexit' está haciendo que la propia UE no pueda avanzar hacia las elecciones con un enfoque más centrado. Los populismos y los nacionalismos amenazan a la UE y a su proyecto y el 'Brexit' no permite que los europeos observemos con máxima atención a las elecciones europeas.

La noticia verdadera creo que es que el 'Brexit' es un boomerang que nunca ha ido a favor de los ciudadanos británicos ya que votaron en el referéndum desinformados. Ligada a esta noticia hay un hecho que debemos destacar con continuidad: la política europea es fundamental para la política nacional de cada Estado miembro. Necesitamos sobre todo en España eurodiputados de altura que puedan seguir defendiendo la verdadera política, ayuden sin medias tintas a Venezuela, conozcan el trayecto del 'Brexit' y su negociación, digan en voz alta que España es Constitución y que el independentismo no tiene cabida en el Parlamento Europeo. Necesitamos eurodiputados que defiendan a España y al proyecto de integración de la Unión Europea.

Elección del presidente de la Comisión Europea. Es decir, del presidente del Gobierno europeo. Existe un debate sobre repetir el proceso del candidato principal, Spitzenkandidat, o que sean los jefes de Estado y de Gobierno los que lo 'impongan'. El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo votó de manera mayoritaria a favor de continuar con el proceso iniciado en las elecciones europeas de 2014. Los grupos parlamentarios europeos ya han elegido a sus candidatos y los ciudadanos, en las elecciones europeas, podremos elegir al presidente del Gobierno europeo a través de los eurodiputados a los que demos nuestro voto, nuestra confianza.

El Parlamento Europeo nos representa. Una democracia representativa debe ser una democracia normal y, en una democracia normal, los ciudadanos elegimos a nuestro presidente del gobierno.

La noticia verdadera en este tema podría ser: la Unión Europea cuenta con un Parlamento supranacional, la fortaleza y el progreso de la legitimidad democrática vienen de la mano de un reflejo claro del voto de los ciudadanos. El proceso del Spitzenkandidat da mayor poder a los ciudadanos. Si el Parlamento Europeo tiene más poder, tienen más poder los ciudadanos.