El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Atención a Francia

Del colapso puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin y con Hamás

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación, sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda, intensificando la polarización social y el malestar en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  5. 5 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  6. 6

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año
  7. 7

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada
  10. 10

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Atención a Francia

Atención a Francia