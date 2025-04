Trump juega con fuego

La impunidad es muy mala consejera. Sobre todo, cuando alguien se siente absolutamente investido por la gracia de Dios y de la mayoría del pueblo ... y se siente todopoderoso para hacer y decir lo que le viene en gana y, sobre todo, lo que más le interesa y beneficio de todo tipo le reporta.

Es el caso de Donald Trump. Cuesta creer que en una administración como la de Estados Unidos el presidente haga y deshaga sobre la marcha sin calcular antes las consecuencias. Pero, no hay que descartar que pueda tener un grave problema porque no solo hace lo que quiere, sino que se jacta, se regodea de lo que hace, pero la soberbia le pasa factura porque no puede reprimir contarlo todo a los cuatro vientos y siempre con actitud desafiante y grosera.

No estaba pensando en la famosa anécdota del torero Luis Miguel Dominguín con la diva Ava Gardner: lo más importante es contarlo. En este caso el mayor placer de Trump radica en machacar a sus oponentes y aparecer como el más listo y el más poderoso. Y no se trata de la reflexión tan intelectual que hizo: «ahora todos me besan el culo». Es conocido su gusto excéntrico. Se trata de dinero, de mucho dinero que unos pierden y otros ganan. Y ahí puede tener Trump una espada de Damocles muy peligrosa porque ha jugado con fuego y los contrapoderes en Estados Unidos, afortunadamente funcionan. Cuando Trump afirma que hemos ganado mucho dinero no se limita a las arcas del Estado norteamericano, se refiere en una escena donde se ve a varios supuestos amigos reunidos en el despacho oval de la Casa Blanca.

Y tú, ¿cuánto has ganado?, ¿y tú, y tú? Millones de dólares. El problema para Trump puede ser el mensaje que envió por redes sociales recomendando comprar acciones pocas horas antes de anunciar la decisión del aplazamiento de 90 días de la aplicación de las sanciones. La reacción de las bolsas permitió ganar mucho dinero a quienes habían seguido la información privilegiada de quien tomó después la decisión.

La pregunta inmediata es ¿y el propio Trump y sus empresas también lo han hecho, también han ganado millones de dólares? Se supone que todos le presionaron para aplazar la aplicación de los aranceles.

En fin, cuidado porque en estos asuntos, la justicia y el fisco norteamericanos suele ser muy exigentes, y sobre todo quienes han perdido un montón de dinero y no solo magnates también ciudadanos de a pie con sus ahorros en bolsa, en fondos de inversión, algo habitual en Estados Unidos, porque las demandas pueden empezar a caer.