Campaña extremeña

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral. Efe

María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP, intenta proteger su flanco derecho, por donde Vox avanza de manera implacable

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Desde el viernes vivo en campaña electoral. Extremadura como laboratorio y la energía nuclear como bandera. María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del ... PP, intenta proteger su flanco derecho, por donde Vox avanza de manera implacable. Su única posibilidad de crecimiento está en el flanco izquierdo, donde se ha instalado un curioso debate entre los votantes de centro que tradicionalmente miraban al PSOE: ¿facilitamos la mayoría absoluta del PP para evitar que entre Vox en el gobierno o pasamos, dejamos que la ultraderecha sea necesaria para gobernar y así hacemos un favor a Sánchez, que podrá agitar el miedo al lobo como estrategia fundamental?

