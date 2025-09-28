Zinemaldia, arte y compromiso

Manifestación a favor de Palestina en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

La Concha de Oro a 'Los domingos', de la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa, puso anoche el cierre a la 73ª edición del Festival Internacional ... de San Sebastián. El jurado reconoció a la película favorita del público y la crítica, una cinta que, como subrayó su directora, invita al espectador a atender a lo diferente y al debate con argumentos en tiempos de polarización. Tanto el principal galardón como la distinción a la mejor dirección para José Luis Guerín y el premio de interpretación protagonista para un emocionado José Ramón Soroiz definen un certamen que apostó por las producciones de calidad y por el trabajo sin estridencias. Pero que sobre todo pudo, y quiso, proyectar sus focos sobre las sombras del mundo, como pudo verse en la cerrada denuncia de la masacre de los palestinos de Gaza, en la alfombra roja, en la gala de clausura y en las calles de Euskadi. El Zinemaldia cumplió una vez más su inestimable función de escaparate para un cine nacional en el que despunta el momento especialmente dulce de la cinematografía vasca. José Luis Rebordinos se ha puesto el listón muy alto para cerrar, el año que viene, su trayectoria al frente del certamen.

