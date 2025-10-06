El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Academia de Arkaute. E. C.

Transparencia en Arkaute

La proliferación de demandas y el cese no explicado de su directora exigen ventilar la Academia y, en su caso, depurar responsabilidades

Editorial

Editorial

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La proliferación de demandas por parte de aspirantes a ertzaina que cuestionan de forma muy gráfica los procesos de selección llevados a cabo en Arkaute ... ha colocado a la Academia Vasca de Policía en una situación insostenible. La elevada conflictividad interna, destapada por este periódico, exige explicaciones públicas al Gobierno vasco, más allá de intentar minimizar el impacto de las denuncias por supuestas manipulaciones en la valoración de los alumnos. La acumulación de al menos 450 quejas desde el año 2020 que ha podido constatar EL CORREO ofrece una dimensión real del problema en el centro de formación del personal de seguridad pública en Euskadi.

