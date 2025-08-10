El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cadena de montaje de la principal fábrica de BYD, la marca que ha superado a Tesla en China, en Shenzhen. Zigor Aldama

Sostenible, asequible, chino

Los vehículos eléctricos del gigante asiático ganan peso entre los consumidores vascos por la progresiva rebaja de precios

Editorial

Editorial

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:07

La comparación habla por sí sola. En el primer semestre de 2022 se matricularon 72 vehículos chinos en Euskadi. Los 1.732 registrados entre enero ... y junio del presente ejercicio representan que esta elección se ha multiplicado por 24. La fidelidad a las marcas tradicionales ya comenzó a ceder en los últimos años en favor de modelos japoneses o surcoreanos, y ahora el gigante asiático seduce cada vez más al consumidor vasco con una combinación de sostenibilidad y equipamiento atractivo. La opción eléctrica sigue lastrada por la escasez de puntos de recarga o la autonomía limitada. Pero la progresiva reducción del precio, un 12% en el último año, combinada con las ayudas oficiales a la renovación, contribuye a popularizar la decisión 'verde'.

