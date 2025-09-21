El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En Estrasburgo, mujeres entre zapatos colocados en la Plaza Kléber, símbolo de los palestinos muertos durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, como parte de la acción simbólica «Operación Zapatos: ¡Vidas, no solo números!», del Colectivo Palestina 67. AFP

Una reflexión ética

La necesaria repulsa a la masacre en Gaza sitúa a la sociedad vasca ante el espejo de su reacción a ETA y el riesgo de un imprudente señalamiento

Editorial

Editorial

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

El escalofrío provocado por el horror en Gaza plantea la necesidad de una reflexión ética con amplitud de miras. Sin populismos ni cálculos políticos que ... llegan a manchar hasta la causa más justa. Con los derechos humanos como principio superior, se impone que la comunidad internacional articule una reacción firme de presión y condena contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Solo desde el máximo consenso y pluralidad se podrá atajar la matanza indiscriminada de la población civil palestina, y poner fin a una de las páginas más indecorosas de nuestra historia reciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10 Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una reflexión ética

Una reflexión ética