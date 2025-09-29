Nacionalismo y centralidad

Comenta Compartir

Aitor Esteban puso ayer de largo su apuesta por la centralidad en su primer Alderdi Eguna como presidente del PNV. Sobre un escenario circular en ... Foronda, el líder del EBB recurrió a conceptos muy simbólicos como el sentido común y la moderación para reafirmar a su partido en el carril central de la vida política frente a una polarización que no solo agita las aguas en el conjunto de España, sino que amenaza el orden internacional. Al mando de unas siglas con 130 años de historia, Esteban asume el desafío de actualizar el mensaje del nacionalismo tradicional sobre las bases del humanismo y la vocación por el pacto, aunque no exento de pulso identitario, en un momento de fuertes vaivenes. Empezando por casa, por la competencia soberanista de Bildu, en una carrera de la que Esteban se descolgó de cualquier acelerón por la ruptura, y con un Pedro Sánchez crepuscular que exigirá a los nacionalistas una redefinición de su apoyo. En el reto de renovar el discurso tiene ante así una Euskadi mucho más exigente con sus poderes públicos, plural por el peso de la inmigración, que da prioridad a las 'cosas del comer' como la vivienda y el empleo, y que no pone fronteras a sus sueños.

