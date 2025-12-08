El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concentración del GKS contra la visita del rey a Gernika. L. T.

Jóvenes radicalizados

El rebrote de la intimidación en Euskadi exige una condena firme que deja en evidencia a Bildu, desbordada por el auge de GKS en las calles

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

La proliferación de ataques y pintadas amenazantes de trasfondo político, unida a las protestas que desembocaron en choques violentos con la Ertzaintza, ha situado de ... golpe a Euskadi en una escena sacada de su pasado más oscuro y, afortunadamente, superado catorce años después del final de ETA. Pero este rebrote de la intimidación cuando el calendario está a punto de dar la entrada a 2026 ha desatado una indisimulada inquietud por el grado de beligerancia de sus autores y su juventud. La radicalización proyectada por jóvenes vinculados a la izquierda abertzale y a movimientos críticos de desmarque como GKS ha encendido las alarmas en el País Vasco por su inesperada irrupción y el alcance de su fuerte impacto.

