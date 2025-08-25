El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marijaia durante el txupin de la Aste Nagusia de Bilbao. Jordi Alemany

La fiesta se apaga en Bilbao

Los síntomas de decadencia de la Aste Nagusia, con una devaluada oferta cultural, obligan a un revulsivo para recuperar su pluralidad y tirón

Editorial

Editorial

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

El final de las fiestas de Bilbao, rematado anoche por la quema de Marijaia, invita a abrir una profunda reflexión sobre los síntomas de decadencia ... que han aflorado durante nueve días menos multitudinarios que hace un año. La oferta cultural, una de sus señas de identidad, no ha estado a la altura de una Aste Nagusia que ha sido capaz en otras ediciones de ofrecer lo mejor en los conciertos, el teatro, los fuegos artificiales, el circo, los toros -dolidos por la crisis de asistencia y el desinterés municipal pese a su arraigo vasco- y otras actividades, quizá menores pero muy apegadas al programa, como el concurso gastronómico. La devaluada propuesta que acaba de apagarse obliga al actual Ayuntamiento y a las corporaciones venideras a recuperar la pluralidad, el tirón y la proyección con alternativas ambiciosas y espacios seguros para que la Semana Grande sea popular y de calidad.

