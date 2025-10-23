El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Debate lingüístico interesado

La imposición del euskera en las empresas añade carga partidista sobre un idioma en el que debe primar la utilidad y el sentido común para impulsarlo

Editorial

Editorial

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00

El debate sobre el euskera no acaba de sacudirse los intereses partidistas que condicionan la ampliación de su uso, que debería desarrollarse bajo criterios de ... pluralidad, acuerdo trasversal y proporcionalidad para avanzar con paso firme. Tres condiciones que parecen alejadas del pacto promovido por EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez para obligar por ley a las grandes empresas que operan en Euskadi y Navarra a atender en lengua vasca. Esa imposición, a la que las compañías han reaccionado con un indisimulado malestar por los eventuales costes que sumaría la contratación de personal bilingüe, añade una innecesaria carga ideológica a la práctica lingüística. En lugar de obligación y pulso, tendría que primar la utilidad y el sentido común para fomentarla sin desentonar.

