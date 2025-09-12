El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Crispación y armas en EE UU

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

El asesinato del activista conservador y referente juvenil del 'trumpismo' Charlie Kirk, alcanzado por el disparo de un francotirador cuando participaba en un debate con ... estudiantes en la universidad de Utah Valley, ha convulsionado a Estados Unidos por su brutalidad y el tirón popular de la víctima en la ola MAGA que sacude a su sociedad. En un país sobresaltado por trágicos tiroteos, facilitados por una escandalosa permisividad en la venta de armas tanto en los mandatos democrátas como, sobre todo, republicanos, parece lógico plantearse que la primera acción para frenar una insoportable sangría sea aplicar severos controles en este comercio, cuando no erradicarlo especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, se trata de una solución tan impopular que ningún presidente se ha atrevido a afrontarlo con la profundidad que merece el reto de la seguridad. La muerte de Kirk, firme defensor de la disponibilidad de armamento en los hogares americanos, asoma a EE UU a una violencia política que es preciso atajar para que no se agrave el envilecido clima social. La creciente crispación debería ser un motivo de preocupación real para Trump, que salvó la vida en un atentado similar.

