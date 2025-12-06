El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sánchez, en un acto del partido en Plasencia. Efe

Contundencia frente al acoso

La insuficiente reacción del PSOE sobre el 'caso Salazar' desacredita su lucha a favor del feminismo y debilita a Sánchez ante las urnas

Editorial

Editorial

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

Pedro Sánchez afronta en Extremadura su primera prueba electoral con dos vías de agua en el PSOE que afectan a las señas de identidad con ... las que inició la legislatura: la lucha contra la corrupción y la defensa del feminismo. Ambas, sumidas en un profundo descrédito. La trama de presuntas mordidas que ha llevado a la cárcel a sus dos últimos secretarios de Organización y el deleznable escándalo de acoso sexual, cometido por el exasesor de La Moncloa Francisco Salazar con sus empleadas, desarman la lucha por la regeneración democrática y la igualdad de la mujer que enarbola el presidente del Gobierno y líder de los socialistas. La flagrante falta de reacción en el 'caso Salazar', sobre el que aún no se ha pronunciado Sánchez ni el partido ha puesto en manos de la Fiscalía, es incompresible en unas siglas que aspiran a atajar la discriminación. Además, amenaza con elevar el desánimo entre sus filas y el desencanto en su electorado.

