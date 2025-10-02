El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
Agentes de la Policía Municipal de Bilbao patrullan a pie por el Casco Viejo. Ignacio Pérez

Arma de doble filo

La creciente preocupación por la inseguridad exige colaboración de las instituciones para prevenir la delincuencia sin estigmatizar a colectivos

Editorial

Editorial

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

La necesaria cautela con la que las instituciones públicas interpretaban el fenómeno de la inseguridad ciudadana en Euskadi, escudadas en diferenciar entre percepción e impacto ... real de la delincuencia, ha dado paso a un diagnóstico en el que impera la mayor de las preocupaciones. Hasta el punto de elevar el aumento de los delitos que generan alarma social -homicidios, peleas y agresiones contra mujeres- a la categoría de «problema social muy importante», según el consejero de Seguridad. La creciente inquietud por la delincuencia debe refrendarse en datos que no oculten la realidad para que las autoridades puedan elaborar el diagnóstico más certero posible, con el fin de atajar la lacra de la violencia en la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  4. 4

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7

    «Por fin nos atenderán en el hospital al lado de casa, era una medida absurda»
  8. 8

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  9. 9

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  10. 10

    De Marcos y Susaeta tampoco se pierden la previa con la hinchada del Athletic en Dortmund

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arma de doble filo

Arma de doble filo