José Ibarrola

Los otros

La gestión de la migración en el siglo XXI es una tarea crucial, pero no se puede permitir que el discurso populista distraiga de centrarse en desafíos acuciantes

David Mathieson

Periodista y exasesor del Gobierno británico

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:25

Hace poco más de 100 años comenzó a circular uno de los documentos más perniciosos de la historia. El archivo, llamado los Protocolos de los ... Sabios de Sión, pretendía ser las actas de un complot secreto urdido por la comunidad judía para lograr la dominación global. Los Protocolos vieron la luz por primera vez en la Rusia de los zares en 1903, pero pronto fueron traducidos a varios idiomas y circularon entre grupos antisemitas de todo el mundo. En realidad, el documento era totalmente ficticio, un bulo creado y difundido para desacreditar a las comunidades judías, pero el documento reavivó viejos mitos y contribuyó a promover un miedo al judaísmo sin precedentes dentro y fuera de Rusia.

