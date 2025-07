Usos y costumbres

Comenta Compartir

Rocío de Meer ha defendido una expulsión masiva de migrantes, incluidos los de la segunda generación, si no se adaptan a nuestras costumbres. La frase ... es llamativa, pero me ha dejado algo suspensa porque, actualmente, cuesta identificar esas costumbres. No sé si se referirá a la celebración de Halloween, o a la reciente moda de las graduaciones académicas, o tal vez hable del aumento de las compras a través de una empresa que no paga impuestos en España, o puede que se refiera a la querencia por la ropa de una célebre marca china, o a la de defender mucho a la ganadería y a la agricultura sin incentivar el consumo de los productos de cercanía. Tal vez se refiera a nuestra filia por ir a los tablaos -ah, no, que vamos hacia el precio dinámico, y el flamenco, además, es minoritario, como siempre ha sido-. Quizá sea por lo de sentarse a la fresca, lo que pasa es que ya no queda casi nadie en los pueblos. O por la herencia del Siglo de Oro, bro.

