El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía de archivo de dos ejemplares que fueron vacunados en 2004 contra la enfermedad conocida como «lengua azul» en Jimena de la Frontera. A. Carrasco Ragel
El columpio

Lengua azul

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:02

En mitad de la crisis de los incendios, que ha dejado de manifiesto la falta de prevención y de medios para hacer frente al fuego, ... han irrumpido voces que piden que en el monte haya más cabras. Estoy de acuerdo con el hecho de que las personas que viven en el medio rural saben cuidar del mismo, pero de poco sirve que estos días las reivindiquemos, si después no les compramos sus productos porque preferimos los que nos colocan en las grandes superficies comerciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lengua azul

Lengua azul