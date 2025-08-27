Fotografía de archivo de dos ejemplares que fueron vacunados en 2004 contra la enfermedad conocida como «lengua azul» en Jimena de la Frontera.

En mitad de la crisis de los incendios, que ha dejado de manifiesto la falta de prevención y de medios para hacer frente al fuego, ... han irrumpido voces que piden que en el monte haya más cabras. Estoy de acuerdo con el hecho de que las personas que viven en el medio rural saben cuidar del mismo, pero de poco sirve que estos días las reivindiquemos, si después no les compramos sus productos porque preferimos los que nos colocan en las grandes superficies comerciales.

Por otro lado, los ganaderos están muy preocupados estos días por la expansión de la enfermedad de la lengua azul. En algunas zonas de Andalucía la situación es crítica, y también preocupa en el norte. Se quejan de falta de apoyos y solicitan, entre otras medidas urgentes, que la vacuna esté financiada. El caso es que no escucho hablar sobre este problema a casi nadie, y tengo la impresión de que al mismo tiempo que se reivindica el pastoreo, el pastoreo ya está siendo olvidado.

