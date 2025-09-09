Katmandú
Martes, 9 de septiembre 2025, 23:58
Al menos 19 personas fallecieron este lunes en Nepal, y más de 400 resultaron heridas en el transcurso de una manifestación a la que acudieron ... miles de jóvenes de la llamada Generación Z. Los participantes en la protesta salieron a la calle tras la decisión del Gobierno de bloquear plataformas como Facebook, X o YouTube, lo que consideran un ataque directo a la libertad de expresión.
No descubro nada si hablo de la importancia de las redes sociales en el siglo XXI, pero tengo la impresión de que en nuestro entorno se usan para recibir informaciones capciosas, tergiversadas o directamente falsas; también por supuesto para ver vídeos de recetas y de gatos. Hay quien hace un uso admirable del potencial de las redes, pero, en general, tengo la impresión de que contribuyen de forma decidida a alimentar un ambiente tóxico. Hemos conquistado derechos y libertades, qué duda cabe, lo que no sé a veces es exactamente para qué.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.