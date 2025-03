E. C.

El lunes me levanté bastante ajena a la ceremonia de entrega de los Oscar de la víspera y al revisar las noticias vi que se ... celebraba bastante que Penélope Cruz hubiera saludado al público desde el escenario con un «Buenas noches». Imagino que alguna intención tendría la actriz al saludar en castellano, pero lo cierto es que no entendí muy bien que ese gesto fuera noticia, ya que ella es de Alcobendas, en EE UU hay casi 60 millones de hispanohablantes y en Los Ángeles lo habla casi un 40% de la población. Estoy segura de que si algún medio norteamericano se hizo eco del discurso de Richard Gere cuando recogió el Goya Internacional en Granada no destacó que el actor afincado en Madrid se dirigiera al público en inglés.

En un momento como el actual, con el supremacismo estadounidense en máximos, se agradece el gesto de la gran Penélope Cruz, pero es bien triste que un simple saludo sea recibido como una especie de posicionamiento sociopolítico, a falta de otras cosas.

