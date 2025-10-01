Palestinos inspeccionan casas destruidas tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza.

Comenta Compartir

Me ha sorprendido un argumento que he escuchado estos días para mostrar desacuerdo ante las adhesiones multitudinarias al pueblo palestino. Algunas voces han esgrimido que ... Palestina no apoya a las mujeres y que, desde luego, está muy alejada del movimiento LGTBI. Puedo comprarlo todo, pero, en todo caso, daría igual. No creo que haya que solidarizarse solo con la sociedad que más se parezca a la nuestra, estoy convencida de que, simplemente, hay que ayudar a los pueblos que lo necesiten. La situación en Gaza -y no debiéramos olvidarnos de otros conflictos existentes en el mundo- es de tal desgarradora gravedad que siento que esos debates, que en otro momento resultarían legítimos, ahora no aportan nada en absoluto.

La ayuda humanitaria, la solidaridad, no se ofrece -o no debería ofrecerse- a través de un concurso de méritos ni por oposiciones a la ciudadanía ideal según no sé quién.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión