El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salvamento Marítimo rescata a 38 migrantes de una patera localizada al este de Lanzarote. Adriel Perdomo

¿Autoestima para todos?

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:03

Insuflar de continuo e impetuosamente chorros migratorios en una sociedad es insostenible, pues genera caos y desorden. Todo tiene un límite y es preciso regular ... estas entradas en forma progresiva y ordenada, de modo que los que estén en casa puedan seguir sintiéndose en casa y los que lleguen puedan aclimatarse a su nuevo hogar e incorporarse a una sociedad que los trate como a ciudadanos, iguales en deberes y derechos. No debe haber lugar, por consiguiente, a la irresponsabilidad de los de la 'barra libre', o a la de quienes asocian inmigración con delincuencia y atizan el egoísmo colectivo. Cada día se propagan falsedades con datos manipulados. Hay que salir del bucle de los buenistas y los egoístas redomados, todos estúpidos populistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Autoestima para todos?

¿Autoestima para todos?