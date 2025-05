Incierto y frágil

Me impresionó el aspecto resumido y exánime de Álvaro Pombo en la ceremonia del Premio Cervantes de Literatura. En armonía con ello, su discurso (que ... tuvieron que leer por él) versó sobre la fragilidad vista por Cervantes en su obra y la de la propia existencia. Pensaba titular esta columna 'Fragilidad', pero el ordenador me avisó que ya tenía una nominada así. Comprobé que era de octubre de 2010 y trataba de mi lectura deslumbrada de 'Experiencia', las memorias que Martin Amis escribió con 50 años (se publicó en 2000), los mismos que tenía yo en ese momento. Y aquel mes de octubre conocí en persona a Amis, que había cumplido 60 y cruzado el primer Rubicón de verdad, como ahora sé en primera persona.

Haré caso de este guiño de unas cosas que llevan a otras que en realidad son las mismas y volveré a leer 'Experiencia' 15 años después. Titulé 'Fragilidad' aquella columna porque Amis en su libro, entre muchas otras cosas, hacía una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida. Y si mi fragilidad me lo permite, dentro de unos pocos años releeré 'Desde dentro' (2021), sus memorias desde la vejez en un magnífico libro río, de admirable libertad estructural y de contenido, que Amis calificó de novela sin ficción y fue el último que escribió. Martin Amis murió en 2023.

En esta época de mi vida estoy especialmente sensibilizado y consciente de mi fragilidad desde una de las peores perspectivas de su percepción, la del enfermo (Christopher Hitchens, íntimo amigo de Amis, consideraba la enfermedad como una aburrida sala de espera). Parece que en el presente la suerte adversa me ha dado una tregua, pero no me atrevo a cantar victoria, ya que si algo va unido con frecuencia a la fragilidad de estar enfermo es la incertidumbre (de todos modos, mejor lo incierto que la ausencia de duda del desahucio médico sin posible vuelta de hoja). Así que me conformo con pensar que he ganado esta cuarta batalla en mi ya larga guerra contra una bacteria de rotundo nombre no exento de belleza (estafilococo áureo), que es más persistente que el 'alien' y muy difícil de liquidar, ya que se ha acostumbrado a los antibióticos. Estas bacterias resabiadas serán un considerable problema en un futuro inmediato.

Volvamos al Cervantes del discurso de Pombo. Mencionó al licenciado Vidriera, que por un hechizo se creía hecho de vidrio. No podemos evitar ser frágiles, también de modo colectivo acabamos de comprobarlo con el gran apagón eléctrico. Pero ante esa debilidad debemos ser duros como el cristal de la ventana, que aunque frágil aguanta los embates del viento y la lluvia sin quebrarse.