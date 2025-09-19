El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Benjamín Netanyahu. AFP

¿Regreso al 2004?

La diana del odio no es en principio el PP como en la guerra de Irak, sino Israel

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:03

Es difícil no olerlo de lejos: el tufo que tiene la agresiva campaña contra la guerra de Gaza a reposición, a plagio, a 'revival' de ... la movilización de marzo de 2004 contra la segunda guerra de Irak. Hay dos diferencias de partida entre aquélla y la presente, pero veremos cómo se disuelven y se transforman en similitudes de llegada. La primera es que la de 2004 partía de un PSOE en la oposición que hoy está en el Gobierno, pero también es cierto que se trata de un Gobierno tambaleante por el cerco judicial que lo rodea, o sea, necesitado no solo de una cortina de humo que borre ese cerco, sino de una rehabilitación moral frente a la sociedad que lave su imagen ante la perspectiva cada vez más verosímil de su disolución y de una convocatoria electoral.

