Política de seducción

Hoy no se busca el triunfode una causa, sino su rentabilidad política

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:05

Hubo un tiempo en el que a las conquistas sociales y a los derechos civiles accedíamos en este país por la vía del buen rollito, ... de la persuasión, de la seducción. No es que esas conquistas y derechos no hallaran resistencia en alguna formación política. Es que no eran presentados como una victoria humillante contra ésta sino a favor de una causa que beneficiaría al conjunto de la ciudadanía, incluso a los sectores más reacios a ella. Cuando Francisco Fernández Ordóñez defendió la Ley de Divorcio en 1981, se encontró con la fuerte oposición de la Conferencia Episcopal y de Alianza Popular, pero, ganada la batalla, no se dedicó a hacer sangre con sus opositores. Y es que más provechoso que refrotarles su triunfo por las narices era dejar que el tiempo le diera la razón y que un día esos mismos rivales ideológicos o sus hijos se pudieran acoger, para disolver con normalidad sus matrimonios, a ese avance legislativo. Por esa razón, por ese estilo cordial y seductor en el mejor sentido del término que tenía aquel ministro de la UCD, guardamos de él un recuerdo tan grato que linda con la nostalgia en esta época en que las cosas son tan diferentes.

