Estados Unidos bombardea Irán. Irán lanza misiles a Israel. Israel está pulverizando a los palestinos con un molinillo. Rusia y Ucrania siguen con lo suyo. ... India y Pakistán, lo mismo. De China se habla poco. Tan poco que da miedo. Se extiende la psicosis de guerra mundial. De hecho, los líderes ya se atreven a nombrarla, con mayor o menor prosopopeya, Lutxo, le digo. Y me suelta: Esperemos que sea para bien.

No obstante, estamos ahí, un día más, en la terraza del Torino, Lutxo y yo, y de repente pasa una excursión de jubilados. Puede que eslovacos. Ya es la tercera excursión de jubilados que pasa hoy, me dice. Y todavía no han dado las doce, le digo yo. Es de locos. Primero los portugueses, luego los franceses y ahora los eslovacos. Cada excursión lleva su guía local experto en tópicos locales. Me fijo en las caras de los jubilados turistas y todos parecen cansados y aburridos. Todos con pequeñas mochilas a la espalda. Todos con gorras de estilo americano y gafas de sol. Todos buscando una mesa libre. A la sombra, a poder ser.

El turismo, hoy en día, es un exitazo. La turistificación de la existencia va a más, Lutxo. La irrefutable turistificación de la vida pública y privada, con su consiguiente gastronomización, nos afecta ya mucho a todos, viejo amigo. Somos un país hostelero. Ahora el más cenutrio es experto en cavas. Será cosa de la evolución de las especies. No obstante, el ser humano, para bien o para mal, eso según, es turista. Y belicoso, claro. Desde el principio. Nos hemos pegado doscientos mil años haciendo turismo por el planeta entero. Y haciendo la guerra, claro. Sin desdeñar ni el más mínimo y recóndito islote. Hasta petarlo todo. El objetivo era petarlo absolutamente todo. Obvio. Y yo creo que ya lo estamos logrando. Un exitazo, Lutxo.

Como especie, no tenemos rival, le digo. Con cierto énfasis amargo, sin embargo. Y entonces me dice que él, este año, se va de vacaciones a Vietnam. Y cuando le pregunto por qué precisamente a Vietnam, ahora que medio mundo está en guerra, me suelta que al descender la demanda se han abaratado mucho los precios. Por lógica, dice. Y a él las vacaciones le gustan cuanto más largas mejor, añade a continuación. Pues yo he oído que Venecia está petada de japoneses, le digo.

En fin, pertenecemos a la rama de los mamíferos, al orden de los primates y al linaje de los homínidos, género homo. Pero desde que los sapiens-demens hemos asumido el liderazgo todo va mucho más rápido. Quizá llevemos la orden inscrita en el ADN y aún no lo sepamos. Quizá la palabra clave sea 'petar', le digo. Que viene de petardo, dice él.