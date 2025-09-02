El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una persona se abanica al atardecer en una jornada de altas temperaturas en Córdoba. EFE

Imaginaciones

Parecía que el ardiente agosto nunca iba a acabar, con sus telediarios infernales

Fernando Luis Chivite

Fernando Luis Chivite

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:02

Por fin, se ha terminado agosto. Menos mal. Ya es septiembre, espero. Brindo por eso. Parecía que el ardiente agosto no fuera a acabar nunca. ... Con sus llamaradas cada vez más altas. Y con sus telediarios infernales. Que da pena verlos. Tienes que cambiar de canal porque logran que te resulte imposible seguir tragando la comida. Me da miedo pensar en cómo será el agosto del año que viene, Lutxo. Porque puede que sea igual. Y si seguimos así, los turistas, en vez de decir «me voy de vacaciones a España», van a empezar a decir: «Me voy de vacaciones al infierno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  3. 3

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10

    Los universitarios vascos cobran 1.828 euros netos a los tres años de graduarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Imaginaciones

Imaginaciones