Vista de un termómetro que marca 46 grados en Madrid. J. P. Gandul

Perorata del 'influencer'

Adentrémonos en la mente de uno de esos charlatanes que ni en verano descansan

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

La forma en que nos manipulan impone la rebelión como única vía para restablecer la cordura en nuestra civilización decadente, tarea a la que me ... dedico desde hace años en mi canal Alerta Universal Inminente, que cuenta con más de cien mil seguidores. No me dejan descansar ni en verano, ya que los poderes públicos aprovechan estas fechas de desconexión popular para ir implementando la Agenda 2030 mediante el mecanismo de hacernos creer que estamos sometidos a unas persistentes y agresivas olas de calor, como si lo normal no fuese que en verano haga calor, pero el caso es que nos han impuesto ese parámetro: que haga calor en verano se convierte en un dato terrorífico.

