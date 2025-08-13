El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Ingeniería contra el fuego

El monte rentable no arde, por eso se debería invertir en el aprovechamiento de la biomasa como energía renovable y construir redes de calor forestal

Carlos del Álamo Jiménez

Ingeniero de Montes y presidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:22

Hace años, los efectos y daños de los incendios forestales eran de carácter ambiental y económico y las víctimas humanas y las pérdidas de bienes ... materiales, en general, eran menos frecuentes. Hoy, los incendios forestales, se han convertido en una catástrofe natural recurrente, con riesgo elevado para las personas y sus bienes, además de los daños ambientales y económicos que provocan, por lo que tanto en los trabajos de prevención como de extinción hay que priorizar la minimización del riesgo para las personas y sus bienes.

