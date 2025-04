La policía catalana prefiere la rapidez, discreción y ecología de las motos eléctricas

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 11 de abril 2025, 16:00 Comenta Compartir

Los Mossos d'Esquadra han incorporado 25 motocicletas eléctricas Zero Motorcycles, reforzando su apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones y ruido, y optimizando su operativa diaria con vehículos más eficientes y de bajo mantenimiento.

Las nuevas motos eléctricas, al no generar emisiones ni contaminación acústica, permitirán a los agentes patrullar con mayor discreción en entornos urbanos y naturales, accediendo incluso a zonas restringidas para vehículos de combustión. Además, su conducción suave y fluida, gracias a la ausencia de cambio de marchas, mejora la comodidad de los agentes que pasan horas sobre el manillar.

Desde Mossos d'Esquadra destacan que la incorporación de estas 25 DSR/X supone «más rapidez en resolver incidentes, más versatilidad y ser totalmente ecológicos. Son tres factores a destacar de los muchos que nos aportan las Zero». De la misma manera apuntan que las ventajas de las Zero frente a una moto de combustión interna son: «La primera es que no contaminamos y no perdemos nada respecto a la moto convencional; esto es muy importante. Si por no contaminar perdiésemos prestaciones lo tendríamos que valorar. Pero en este caso no perdemos nada y además la moto eléctrica te da la potencia de salida. Es más fácil atrapar a alguien cuando se va rápido en una distancia corta, hace menos ruido… Son las mismas prestaciones que una moto convencional pero sin contaminar».

Para Josep Antoni Saumell, Intendente y Segundo Jefe de la Comisaría Superior Técnica de Planificación de la Seguridad, DTPS, Mossos d'Esquadra, el mensaje que pueden transmitir con esta incorporación al servicio es claro y conciso: «Más rápido, más cerca y más ecológicos».

Por su parte, Aniol Canet, Country Manager de Zero Motorcycles para España y Portugal, subraya la idoneidad de estas motos para cuerpos de seguridad: «Estamos orgullosos de que los Mossos d'Esquadra confíen en Zero Motorcycles para su movilidad. Nuestras motos combinan potencia, autonomía y fiabilidad con un impacto ambiental mínimo, ofreciendo una herramienta ideal para el trabajo policial del siglo XXI».

La incorporación de estas 25 unidades refuerza la estrategia de Mossos d'Esquadra para modernizar su parque móvil con soluciones más ecológicas y eficientes, alineadas con los objetivos de sostenibilidad marcados por la Generalitat de Catalunya.