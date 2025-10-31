La nueva Kawasaki Z650 S actualiza su tecnología, estética y ergonomía

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 31 de octubre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Kawasaki ha desvelado su nueva Z 650 S para 2026, su naked de media cilindrada que evoluciona, en primer lugar, con un rediseño en su carrocería, ahora de aspecto más musculoso, gracias a su nuevo y agresivo carenado delantero que equipa luces Full LED —dos superiores para las luces de cruce y una inferior para las luces de carretera— a juego con una luz trasera LED y los intermitentes LED.

Hay cambios importantes a nivel ergonómico, con las estriberas reposicionadas y una nueva configuración de manillar (30 mm más ancho) que permiten al conductor adoptar una postura más inclinada hacia delante. También presenta actualizaciones tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero: la superficie total del asiento es más ancha, mientras que el asiento trasero es 20 mm más ancho y cuenta con 10 mm más de acolchado.

Tecnológicamente, la Z 650 S se ha modernizado, con un nuevo panel de instrumentos TFT de 4,3 pulgadas que se adapta a la luz ambiental y permite elegir entre dos opciones (el tipo uno muestra un tacómetro de barra, mientras que el tipo dos cuenta con un tacómetro hexagonal). Además la instrumentación actúa como interfaz cuando el conductor utiliza la aplicación Rideology the App Motorcycle de Kawasaki en su smartphone, ampliando la gama de funciones disponibles.

Ampliar Kawasaki Z650 S kawasaki press

Mantiene su motor bicilíndrico paralelo de 649 cc, con 68 CV a 8.000 rpm y 64 Nm a 6.700 rpm, prestando especial atención a maximizar el par motor en el rango bajo-medio. Equipa embrague asistido y antirrebote, y se ha optimizado el sistema de escape para reducir emisiones. Otras de las novedades es que ahora incluye de serie del control de tracción KTRC. Se ofrece como accesorio un cambio rápido (quickshifter) que facilita los cambios ascendentes.

Conserva también su característico chasis tipo multitubular, mientras que la frenada corre a cargo de discos dobles de 300 mm delante y 220 mm detrás. La unidad ABS para 2026 es una novedad de Continental.

La nueva Kawasaki Z650 S estará disponible en los siguientes colores: Ebony/Metallic Carbon Gray; Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray; y Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Flat Spark Black.

La nueva Z650 S también cuenta con una cuidada gama de accesorios, que incluye una tapa de colín para el asiento del acompañante, opciones de equipaje y una práctica toma USB-C situada en el interior del carenado delantero.