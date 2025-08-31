¿Qué función tienen los 'pelos' de los neumáticos del coche?

Jorge Herrero Domingo, 31 de agosto 2025, 22:58 Comenta Compartir

En el universo cotidiano, repleto de objetos que damos por sentado, existen detalles que despiertan en nosotros una gran curiosidad. Uno de esos misterios que suelen pasar desapercibidos son los diminutos filamentos que sobresalen de los neumáticos nuevos, como si se tratara de suaves pelos emergiendo del caucho. Sin embargo, detrás de ellos late un pequeño gran secreto industrial que sirve como testigo de la vida recién estrenada del neumático.

Estos 'pelillos' tienen un nombre técnico: 'vent spews', aunque también son conocidos en algunos lugares como 'sprue nubs', 'tire nibs' o 'gate marks'. No responden a ningún impulso estético, ni cumplen una función sobre la carretera, pero sí nos cuentan una historia. La de un neumático que acaba de nacer, moldeado bajo calor y presión, dispuesto a rodar sobre el asfalto.

El nacimiento de un neumático y el origen de esos filamentos

Durante el proceso de vulcanización, un neumático formado pero sin dibujo ni marcas se introduce en un molde que le imprimirá su forma definitiva y sus surcos. Bajo altas temperaturas y presión, la goma fluye hasta cada rincón del molde, liberando simultáneamente el aire atrapado. Es justamente ese escape de aire lo que genera los pelillos. La goma presurizada encuentra pequeños canales de salida, y al huir, arrastra consigo diminutos trozos de caucho que luego quedan pegados como fibras capilares en su superficie.

Una marca de novedad que desaparece con los primeros kilómetros

La presencia de estos pelillos no es habitual en neumáticos usados, ya que desaparecen con facilidad tras las primeras vueltas sobre el asfalto. Bastan pocos kilómetros para que se desgasten, se rompan o simplemente se desprendan, dejando el neumático limpio y preparado para rodar con total normalidad.

Para quien se pregunte si debe eliminarlos por seguridad o estética, la respuesta es clara: no es necesario. Algunos entusiastas del mundo automovilístico pueden llegar a arrancarlos con la mano por curiosidad o por fastidio, pero es una acción innecesaria.

Este sencillo fenómeno es, por encima de todo, una marca de autenticidad: solo los neumáticos recién fabricados los poseen. Además, representan la perfección industrial, ya que sin estos conductos o sistemas de escape para el calor y el aire, el molde no se rellenaría correctamente, dejando huecos que comprometerían la integridad de la rueda.

