El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Seis kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
Estación de servicio Archivo ABC

El precio de la gasolina en España, un 8% más barato que la media europea

Canal Motor

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:57

Los conductores españoles disfrutan este agosto de un alivio en sus bolsillos. El precio de los carburantes ha caído un 0,2% en la última semana, y lo que es más notable, llenar el depósito es hasta 6,4 euros más barato que en 2024. Pero el dato más destacado, en pleno éxodo vacacional, es que los precios en España se mantienen notablemente por debajo de la media europea.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina sin plomo 95 se sitúa en 1,486 euros, muy por debajo de los 1,623 euros de media en la Unión Europea.

Esto significa que los precios de la gasolina en España son aproximadamente un 8% más baratos que en el resto del continente, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

La caída de precios se ha notado en ambos combustibles. El diésel, que llevaba tres semanas de subidas, ha roto esa tendencia con un descenso del 0,2%, para situarse en 1,432 euros el litro. Por su parte, la gasolina, que se había mantenido estable, ha bajado también un 0,2%.

Este descenso se produce en un momento clave, con más de 52,871 millones de desplazamientos previstos en las carreteras españolas durante el verano. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta ahora unos 78,76 euros, 2,31 euros menos que el año pasado. Para la gasolina, el ahorro es aún mayor: 81,73 euros por depósito, 6,43 euros menos que en agosto de 2024.

Además, los precios actuales de ambos carburantes siguen muy lejos de los máximos históricos alcanzados en 2022, y se mantienen por debajo de los niveles previos a la invasión rusa de Ucrania. El diésel, por su parte, lleva ya 127 semanas con un precio inferior al de la gasolina, volviendo a la normalidad previa al conflicto.

El precio de los carburantes es un reflejo de múltiples factores, como su cotización específica, la evolución del crudo, los impuestos, los costes de logística y los márgenes brutos de las compañías. A pesar de las fluctuaciones en el mercado internacional, los precios en España logran mantenerse por debajo de la media de la eurozona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    Alemania suspende el envío de armas y equipos militares a Israel por su decisión de ocupar Gaza City
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El precio de la gasolina en España, un 8% más barato que la media europea

El precio de la gasolina en España, un 8% más barato que la media europea