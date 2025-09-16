El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Campa de vehículos F. P.

Los concesionarios piden a la UE un marco claro sobre emisiones de CO2

Canal Motor

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:28

La tercera reunión del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria del Automóvil ha resultado positiva para la patronal española de los concesionarios, Faconauto.

Desde esta organización valoran positivamente que la Comisión Europea esté tomando conciencia de los retos del sector, pero piden mayor celeridad y más medidas concretas, ya que la transición a la movilidad descarbonizada «no puede basarse únicamente en la fijación de plazos, sino que debe incluir un plan de acción integral que apoye tanto a la industria como a la demanda».

Faconauto ha valorado positivamente la celebración el pasado viernes en Bruselas del Tercer Diálogo Estratégico del Futuro de la Industria del Automóvil, convocado por la Comisión Europea y al que han acudido representantes del sector, aunque ha advertido que «el tiempo apremia».

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha subrayado que este encuentro supone «un paso en la buena dirección», porque refleja que las instituciones europeas están tomando conciencia de los retos a los que se enfrenta el sector y de la necesidad de escuchar a todos los actores de la cadena de valor.

No obstante, desde la patronal han echado en falta mayor velocidad y, sobre todo, más concreción a la hora de definir medidas -particularmente a establecer un nuevo marco en relación a la normativa de emisiones de CO2-que aporten certezas tanto a los ciudadanos como a las empresas que conforman el sector.

Faconauto recuerda que la transición hacia la movilidad descarbonizada no puede basarse únicamente en la fijación de plazos para la reducción de emisiones de los vehículos nuevos, sino que debe abordarse con un plan de acción de apoyo a la industria y a la demanda, desde una perspectiva «integral y pragmática», que combine sostenibilidad, competitividad y cohesión social.

Esta organización ha reiterado la importancia de impulsar una serie de medidas como el incentivo de la demanda con planes de ayuda a la adquisición de vehículos electrificados, acompañados de programas de renovación del parque que permitan sustituir vehículos antiguos por modelos más limpios y seguros.

Además, Faconauto pide apostar por la neutralidad tecnológica, evitando dejar atrás a millones de consumidores y adaptándose a la realidad de cada mercado, y apoyar sin fisuras a la industria europea para que pueda ser competitiva «en los plazos y en las medidas que necesita».

Al igual que reclama la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Faconauto es partidaria de dar un tratamiento específico al transporte pesado, cuyas actuales exigencias regulatorias resultan inviables sin medidas diferenciadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  4. 4 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  5. 5 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  6. 6 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  7. 7 Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal
  8. 8

    «Me ocultaba la zona del brazo donde le pinchaba a mi hija para que no viese cómo la vacunaba»
  9. 9

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  10. 10

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los concesionarios piden a la UE un marco claro sobre emisiones de CO2

Los concesionarios piden a la UE un marco claro sobre emisiones de CO2