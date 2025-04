Los conductores que se librarán de la multa por no llevar los triángulos de emergencias

Bruno Vergara Viernes, 4 de abril 2025, 13:05 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha lanzado un aviso sobre el uso de los triángulos, un dispositivo que quedará prohibido a partir del próximo año. Serán sustituidos por la luz V-16, que será el único sistema válido para advertir de la presencia de un vehículo ante averías o accidentes. Los conductores que no la usen serán multados con 80 euros, lo mismo que ocurre ahora si no se utilizan los triángulos.

En la actualidad, se pueden usar los triángulos o la luz. Son sistemas muy útiles para advertir al resto de conductores de que nuestro vehículo está en la vía y puede suponer un peligro.

La utilización obligatoria de los triángulos se instauró el 22 de julio de 1999 con la entrada en vigor del Reglamento General de Vehículos. Ahora desaparecen por completo. No obstante, en 2023 dejaron de ser obligatorios ante una emergencia en las autopistas y autovías. En carreteras secundarias, si no tienes la luz de emergencias sigue siendo obligatorio colocar los triángulos.

La luz V16 se puede utilizar desde hace cuatro años en emergencias para alertar a los demás conductores de una situación de peligro colocando este dispositivo encima del techo del coche o en una parte alta y visible de la moto.

Solo luz con geolocalización

De hecho, a partir del próximo año solo serán válidas las V16 con geolocalización. Las que no dispongan de esta herramienta no serán válidas. Y no basta con llevarla, también es obligatorio que funcione. A partir de enero será obligatoria, así que si te paran y no la llevas en el coche, te pueden multar con 80 euros. Lo mismo ocurre si hoy en día no llevas triángulos.

España es el primer país que va a implantar de forma obligatoria este dispositivo conectado y luminoso. Por ello, los conductores extranjeros no tendrán la obligatoriedad de utilizarlas y podrán usar los triángulos. De hecho, cuando un ciudadano español salga al extranjero tampoco deberá hacerlo.

Eso sí, un español que salga al extranjero con su vehículo podrá utilizar la luz de emergencia V16, siempre que sea en un país firmante de la Convención sobre la Circulación por carretera de Ginebra o la Convención sobre la Circulación Vial de Viena. Además, según explica la DGT, podrá viajar «sin necesidad de estar dotado de los triángulos de preseñalización».

Por circulación internacional se entiende como aquella que implique el paso de una frontera por lo menos o como aquella en la que el vehículo que circula por un determinado Estado pertenece a una persona física o jurídica que tiene su residencia normal fuera de dicho Estado, o que no está matriculado en dicho Estado, entre otras definiciones.

Si un vehículo matriculado en otro país circula por España sí que podrá utilizar exclusivamente los triángulos de emergencia, siempre que forme parte de las convenciones antes nombradas.