Fran Justo se mostró muy descontento con el juego de los suyos. Factoría 9

«No se puede salir así a competir», dice un tajante el entrenador del Mirandés

Visiblemente contrariado,Fran Justo apuntó que «toca analizar» lo ocurrido en esta «derrota justa»

María Ángeles Crespo

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:12

Comenta

Hay ocasiones en las que cuando los entrenadores hacen su balance de lo acontecido en un partido parece que han visto otro diferente al que ... han presenciado el resto de espectadores ya que las opiniones de unos y otros son tan dispares que pueden incluso ser calificadas de contradictorias. No fue eso lo que ocurrió ayer cuando Fran Justo compareció en la sala de prensa del Alfonso Murube para explicar lo que había sucedido en el partido entre el Ceuta y el Mirandés.

