«No se puede salir así a competir», dice un tajante el entrenador del Mirandés

Hay ocasiones en las que cuando los entrenadores hacen su balance de lo acontecido en un partido parece que han visto otro diferente al que ... han presenciado el resto de espectadores ya que las opiniones de unos y otros son tan dispares que pueden incluso ser calificadas de contradictorias. No fue eso lo que ocurrió ayer cuando Fran Justo compareció en la sala de prensa del Alfonso Murube para explicar lo que había sucedido en el partido entre el Ceuta y el Mirandés.

Visiblemente contrariado tras la derrota, lo que apuntó cuando se le pidió que valorara el choque fue que «el partido ha comenzado de la peor manera. No se puede salir a competir así fuera de casa. Ha llegado el gol y, a partir de ahí, todo cambia, y, además, para empeorar las cosas cometemos el error que nos cuesta el segundo. El escenario se pone muy difícil y lo que llega es una derrota justa de mi equipo».

Indicó también el técnico ourensano que al reanudarse el duelo tras el descanso el objetivo era el de conseguir acortar distancias, pero que pese a que «hemos intentado seguir en el partido y queríamos buscar nuestras situaciones favorables, pero ellos también las han tenido», así que no pudieron cambiar la dinámica.

Algo se movieron las cosas cuando entraron Carlos Fernández y Eto'o, recordó la clara que tuvo este último «que de haberla convertido nos habría metido en el partido en el último tramo, pero el Ceuta se puso a defender muy bajo», pero volvió a incidir en que el resultado final fue la consecuencia lógica del mal partido de los suyos. «Fuera de casa no podemos cometer los errores que cometimos. No podemos salir así a un partido y, entre comillas, regalar la ventaja al contrario».

Tuvo que reconocer ante la prensa que el Mirandés acabó decepcionando en Ceuta. El Mirandés llegaba con muy buenos números como visitante pero no fue ni la sombra de ese equipo que había sumado fuera de su feudo en todos los partidos menos en el primero. Y Justo insistió en que todo eso ocurrió porque «en el primer tramo de partido no hemos salido a competir como lo requiere la categoría para poder puntuar como lo habíamos hecho en la últimas cuatro salidas».

Así las cosas lo que tenía claro el técnico rojillo es que «la realidad es que tenemos que analizar lo ocurrido y asumirlo. Haciendo las cosas como hoy hemos hecho, así es imposible poder puntuar fuera de casa».

Se enfrentó el Mirandés a un rival que está en racha, que con la de ayer suma su séptima semana sin conocer la derrota, algo que hay que destacar teniendo en cuenta que es un conjunto recién ascendido y Justo comentó sobre el Ceuta que «ya sabíamos que es un equipo muy fuerte en casa» que además pudo aprovechar «el haber conseguido la ventaja tan pronto. A partir de ahí ha sabido aprovechar nuestros errores, que los cometimos, y se han hecho con el partido que casi se ha decidido en el primer tramo».

Llegar hasta Ceuta obliga a hacer un complicado viaje. Podría haberlo puesto como excusa, pero no, no cabía ninguna. «No ha habido inconvenientes, esto es fútbol profesional, disponemos de las ventajas que ya les gustaría a otros muchos profesionales tener. Teníamos que haber sido conscientes de que hecho el esfuerzo debíamos haber salido mejor al partido», zanjó.