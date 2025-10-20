El próximo rival del Mirandés duerme como líder tras ganar por 2-1 al Dépor

La décima jornada se cierra hoy con un partido que tiene trascendencia en cuanto a lo que a la clasificación se refiere. Y es así ... porque una de los contendientes, el Cádiz que es el anfitrión en el partido en el que se medirá al Burgos, peleará por recuperar la condición de líder que ostentaba y que, momentáneamente ha perdido después de que el Racing ganara al Dépor.

Así es, el próximo sábado en Mendizorroza se enfrentarán dos conjuntos con dinámicas distintas, el Mirandés recibirá a las nueve de la noche a los cántabros que han dormido como líderes después de ganar en El Sardinero al Dépor por 2-1 en un partido en el que tuvieron que remar contra corriente desde muy pronto. Un gol en propia dio ventaja a los gallegos, pero el Racing reaccionó y marcó el empate en el añadido de la primera parte y el gol del triunfo en el minuto 60. La derrota de los gallegos es la segunda consecutiva y caen a la cuarta plaza después de que en el último partido de ayer Las Palmas consiguiera superar al Eibar por 3-1 para situarse, con 18 puntos en la segunda posición.

La décima jornada había arrancado con el empate (0-0) entre el Andorra y el Granada y con el bien conocido 2-0 del Ceuta ante el Mirandés. También el sábado se dio la goleada de la jornada, la Cultural Leonesa no tuvo piedad del colista, el Zaragoza, al que en La Romareda endosó una manita. Un 0-5 que pone las cosas muy complicadas en la casa de los maños.

Ayer los primeros en competir fueron Leganés y Málaga. El conjunto madrileño logró lo que se le venía resistiendo, ganar como local, y se impuso a los costasoleños por 2-0.

La jornada fue bastante propicia para los conjuntos visitantes y ayer se produjeron dos victorias a domicilio. El Valladolid, que no acaba de cogerle el aire a la categoría cayó en Zorrilla ante el Sporting en un partido en el que siempre fue a remolque de las asturianos. El 2-3 final llegó después de que los visitantes abrieran la lata a los 12 minutos y tras ver que los blanquivioletas les empataran hicieran dos goles en la segunda parte. Con el 1-3 se mantuvieron hasta la prolongación. En el 93 fue cuando marcó delgado el tanto que maquilló algo la derrota.

La otra victoria visitante se la adjudicó el Albacete que, tras marcar a los cinco minutos supo aguantar y defender para conservar el que fue 0-1 definitivo.

El último partido jugado ayer fue un derbi andaluz Córdoba y Almería buscaron el triunfo pero tuvieron que conformarse con el reparto de puntos ya que al final de los 90 minutos el resultado fue de 1-1.

La contingencia de la jornada fue el aplazamiento del partido entre la Real Sociedad B y el Huesca porque gran parte de la plantilla del conjunto aragonés se vio afectada por un virus gastrointestinal.