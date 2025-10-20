El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Racing celebrando uno de los goles. LaLiga

El próximo rival del Mirandés duerme como líder tras ganar por 2-1 al Dépor

El Racing queda a la espera de ver que ocurre con el duelo entre el Cádiz, que puede recuperar la primera plaza, y el Burgos

M. A. C.

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:27

La décima jornada se cierra hoy con un partido que tiene trascendencia en cuanto a lo que a la clasificación se refiere. Y es así ... porque una de los contendientes, el Cádiz que es el anfitrión en el partido en el que se medirá al Burgos, peleará por recuperar la condición de líder que ostentaba y que, momentáneamente ha perdido después de que el Racing ganara al Dépor.

