Panichelli, Benito, Tomeo y Postigo, entre algodones en el Mirandés

El entrenamiento de esta mañana, el penúltimo de la semana, también ha dejado una noticia deportiva. Iker Benito, Sergio Postigo, Joaquín Panichelli y Pablo Tomeo ... no han ejercitado en el anexo 2 de Anduva junto a sus compañeros. Si bien han presenciado la práctica vestidos de corto tras realizar ejercicios en el interior.

Al ser consultado por esta situación, Lisci respondía de forma escueta para no dar detalles. «Están un poco tocados pero, a priori, no debería haber problemas con ellos a corto plazo. Si los controlamos, no tenemos que tener miedo y no debería haber problemas», explicaba en sala de prensa.

Con Tachi y Egiluz cumpliendo sanción por tarjetas amarillas, el romano viajará a tierras manchegas con cuatro centrales en la convocatoria, si no hay sorpresas de última hora, y habrá que esperar para ver si Tomeo se ha recuperado totalmente de su tobillo.

«Espero no tener que hacer inventos, no he tenido que hacer grandes inventos este año. Hugo ha jugado dos veces de central derecho pero ya está. Tenemos cuatro centrales para Albacete, no me preocupa mucho, si tuviéramos tres sólo igual sí lo haría por el banquillo, porque te quedas un poco justo y cualquier amarilla en juego te complica».

Juan Gutiérrez, Tomeo, Postigo y Parada, previsiblemente, se repartirán los tres puestos centrales de la zaga, mientras que Benito, Julio y Hugo Rincón harán lo propio en los dos carriles.

«Este año tenemos centrales muy buenos y lo están haciendo muy bien, hace poco hable con ellos de que iba a ir utilizándolos depende de lo que pidieran los partidos. Siempre he tenido pánico a cambiar a los centrales que me funcionan y este año estoy muy tranquilo con eso, están haciendo un gran trabajo todos».

Por el momento, los dos centrales, el carrilero mirandés y el killer argentino seguirán entre algodones para evitar cualquier tipo de riesgo.