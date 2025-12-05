Las Palmas-Mirandés: la cita de las desigualdades en Gran Canaria

Será, una vez más, el partido de los contrastes. Una circunstancia habitual, que envuelve una jornada liguera en la categoría de plata con el Mirandés ... en liza, a la que el conjunto rojillo ya está de sobra acostumbrado. Si bien, dada su situación en la tabla, no está como para dejar pasar cualquier oportunidad, por complicada que parezca. Y ya se sabe que en Segunda las sorpresas está a la orden del día; si fuese capaz el bloque de Jesús Galván de darla este próximo lunes serviría de catapulta para todo el mirandesismo al margen de contabilizar, de esa forma, dos triunfos consecutivos.

Las Palmas, cuarto en la tabla, recibe al Mirandés, penúltimo. Es un duelo que llega marcado por las diferencias significativas, en todos los ámbitos, tanto deportivo como social y presupuestario, entre uno y otro equipo. El club local tiene 26 millones más de presupuesto (asciende a 35 millones) y 5,5 más en el techo salarial (se eleva a 13,3, sólo superado por el Leganés), cifras elocuentes que reflejan la dimensión de los contendientes este lunes en el estadio Gran Canaria.

Eso, en cuanto al apartado económico. La entidad amarilla descendió la pasada campaña y busca regresar a la mayor brevedad posible a la élite futbolística. De momento, cimenta sus aspiraciones en su solidez defensiva. Tal es así que es el mejor bloque en labores de contención de SegundaDivisión con únicamente diez dianas encajadas en 16 partidos. El bloque que entrena Luis García Fernández es la mejor retaguardia de Segunda y Primera. Recibe un tanto cada 144 minutos. Es una roca.

10 goles en 16 jornadas es el bagaje defensivo que presenta el Las Palmas en lo que va de campeonato. Es la mejor defensa no sólo de Segunda sino de Primera. Ha encajado 16 menos que el Mirandés.

Por su parte, la formación rojilla es la segunda más goleada de la categoría de plata (26). Ha dejado la condición de más batida al mantener su portería a cero ante el filial de la Real, lo que significa que el Albacete sea ahora el que presenta peor bagaje defensivo con un tanto más. El Mirandés encaja cada 55 minutos.

En lo único que, a día de hoy, no se aprecia tanta distancia es en goles a favor. Mientras el cuadro de Miranda suma 17, su oponente lleva uno más, 18. Queda claro que el balance defensivo es lo que prioriza Luis García, su entrenador.

Se ven las caras el poderoso que se fundamenta en el compromiso defensivo, que acumula doce jornadas en puestos de play off, varias en ascenso directo, y una escuadra mirandesista que llega desde los bajos fondos de la clasificación, con 14 puntos menos, que encadena ya ocho jornadas en el abismo, desde el 11 de octubre. Al menos, ahora está a tres puntos de la permanencia.

En play off La escuadra insular acumula doce jornadas, tres de ellas en puestos de ascenso directo

Los amarillos sólo han caído en dos ocasiones de local ante Almería y Málaga, en ambos casos por la mínima. Son el quinto mejor en su campo. Los jabatos, en cambio, son los segundos peores en la condición de anfitrión, con 7 puntos obtenidos en total.

Se repite una situación que se da ante otros oponentes y en otros estadios. Casi toda la población de Miranda (37.000 habitantes) puede entrar en el Gran Canaria (con capacidad para algo más de 32.000 personas).

El grupo de Luis García vale, respecto a valor de mercado, 39,3 millones. Por su parte, el del bloque rojillo, diseñado por Alfredo Merino, se fija en 19,6 millones. Son 19,7 millones menos que los insulares.

Las Palmas contabiliza 36 temporadas en Primera y el Mirandés jamás ha pisado la élite, aunque hace unos meses es cuando más cerca estuvo. Lo rozó.

El delantero uruguayo Gonzalo Petit es el que mayor valor tiene (actualmente) en la entidad rojilla. Está valorado en cuatro millones, seis menos que Mika Mármol, el futbolista de mayor tasación en los locales.

4 triunfos seguidos en casa

Los canarios pretenden mantener sus buenos resultados al calor de su hinchada al acumular cuatro victorias seguidas desde hace dos meses, con resultados positivos ante Cádiz (1-0), Eibar (3-1), Racing (3-1) y Albacete (2-1). Arrojan mejores datos en la isla (16 puntos) frente a las 13 unidades logradas fuera.

Son diferencias más que apreciables, pero que en un terreno de juego, y más en una categoría tan complicada como es la Segunda División, pueden quedar aparcadas a un solo partido.

Es lo que buscará un Mirandés que llega en la condición –para el cuadro insular– de víctima propiciatoria, pero que intentará dar la sorpresa en la isla. Actitud, intensidad, confianza... son valores que deberá exhibir para regresar con un resultado que vuelva a ilusionar a todo el mirandesismo.