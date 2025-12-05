El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las Palmas cimenta su cuarto puesto en la tabla en ser la mejor zaga de LaLiga; así es como ganó al Albacete (2-1) en la última comparecencia en su estadio. LaLiga

Las Palmas-Mirandés: la cita de las desigualdades en Gran Canaria

Las Palmas es un gigante con 26 millones más de presupuesto que el Mirandés, 5,5 más de tope salarial y la mejor defensa de LaLiga

Ángel Garraza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:23

Será, una vez más, el partido de los contrastes. Una circunstancia habitual, que envuelve una jornada liguera en la categoría de plata con el Mirandés ... en liza, a la que el conjunto rojillo ya está de sobra acostumbrado. Si bien, dada su situación en la tabla, no está como para dejar pasar cualquier oportunidad, por complicada que parezca. Y ya se sabe que en Segunda las sorpresas está a la orden del día; si fuese capaz el bloque de Jesús Galván de darla este próximo lunes serviría de catapulta para todo el mirandesismo al margen de contabilizar, de esa forma, dos triunfos consecutivos.

