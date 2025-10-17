El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La 'nueva' Oreja de Van Gogh de Amaia Montero arrancará su gira en el BEC
Se confirman los peores pronósticos para el club. Avelino Gómez

Pablo López tiene roto el cruzado y dice adiós a la temporada con el Mirandés

El extremo se lesionó el ligamento en el entretiempo del partido con el Leganés y volverá a Valencia para la rehabilitación

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Los peores augurios se han confirmado en el día de hoy. El habilidoso extremo izquierdo cedido por el Valencia, Pablo López, sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada con el Mirandés. Una noticia más que negativa para el club del Ebro y, más aún, para el propio futbolista, llamado a ser una de las piezas imprescindibles del nuevo proyecto.

A falta de los resultados, ya las sensaciones no eran del todo buenas en la rueda de prensa de Fran Justo de ayer, previa al encuentro de Ceuta, pero desde el club se apostaba por esperar al informe oficial. Con el correr de la mañana, diferentes medios, mirandeses y valencianos, han comenzado a confirmar el peor de los pronósticos y, más tarde, tanto Mirandés como Valencia han anunciado la funesta noticia: Pablo López tiene roto el cruzado.

Según ha podido saber EL CORREO, el jugador del Mar Menor se lesionó en el entretiempo del choque contra el Leganés en Mendizorroza. Estaba realizando ejercicios de calentamiento cuando notó algo raro en su rodilla, seguido de dolor. Entonces, tanto Justo, cuerpo técnico como el propio jugador decidieron descartar su participación en el partido y realizar pruebas en los días posteriores.

Tras una primera exploración en el propio campo, las señales no parecían ser las más halagüeñas. Pero este tipo de exámenes siempre dejan espacio para las dudas, ya que no muestran toda la realidad de la extremidad. Tras ser sometido a pruebas en profundidad en días posteriores, los resultados se han hecho esperar hasta las postrimerías de la semana y han llegado con las peores noticias.

Así las cosas, como ya ocurriera en el pasado con otros futbolistas cedidos, el jugador regresará a Valencia, dónde también van a examinar al extremo, y dónde permanecerá para comenzar con la rehabilitación una vez sea intervenido. Además de ser su club propietario, el conjunto ché cuenta con mayores recursos humanos y de instalaciones para que el jugador desarrolle su recuperación. Será operado en los próximos días.

Salvo sorpresa, López se perdería toda la presente campaña, ya que esta lesión suele exigir entre 6 meses y 1 año de recuperación. «A excepción de extraordinarios como el de Ibrahimovic hace unos años, con operación y una buena rehabilitación sin prisas, la recuperación total suele conllevar cerca de un año», explican varios fisios consultados.

Una de las mayores promesas rojillas cierra su participación en la temporada con 4 partidos y 1 goles en apenas 213 minutos. Una verdadera pena.

