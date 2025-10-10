El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La plantilla está preparada para cambiar la dinámica como conjunto local. Avelino Gómez

Mirandés-Leganés: dos equipos bipolares en el arranque de Segunda se cruzan en Mendizorroza

Sólo obtienen resultados positivos a domicilio, dinámica que los rojillos desean equilibrar a partir de hoy (16.15 horas)

Ángel Garraza

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:45

Comenta

Es uno de los pocos rasgos que presentan en común dos clubes que desde hace años tienen objetivos diametralmente opuestos en Segunda División. Si algo ... une a rojillos y blanquiazules en este comienzo liguero es que ambos presentan dos caras opuestas en función de si actúan como locales o lo hacen como visitantes. Y, curiosamente, los dos acumulan sus números positivos cuando ejercen a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mirandés-Leganés: dos equipos bipolares en el arranque de Segunda se cruzan en Mendizorroza

Mirandés-Leganés: dos equipos bipolares en el arranque de Segunda se cruzan en Mendizorroza