Mirandés-Leganés: dos equipos bipolares en el arranque de Segunda se cruzan en Mendizorroza

Es uno de los pocos rasgos que presentan en común dos clubes que desde hace años tienen objetivos diametralmente opuestos en Segunda División. Si algo ... une a rojillos y blanquiazules en este comienzo liguero es que ambos presentan dos caras opuestas en función de si actúan como locales o lo hacen como visitantes. Y, curiosamente, los dos acumulan sus números positivos cuando ejercen a domicilio.

Es un hecho que a partir de hoy quiere empezar a equilibrar el Mirandés, que buscará esta tarde (16.15 horas) frente al Leganés sus primeros tres puntos en su casa prestada de Mendizorroza. Su más que notable trayectoria lejos de Miranda no se corresponde con la que mantiene en Vitoria, si bien en el equipo no quiere poner el foco en esta situación con el propósito de huir de cualquier tipo de ansiedad.

Son futbolistas jóvenes y todos (salvo Postigo y Juan) no saben lo que es jugar en Anduva como local. Sólo tienen en mente amarrar los tres puntos que se ponen en juego esta tarde, pero se atisba un mayor nerviosismo en el entorno y en el ambiente que en la plantilla, aunque no por ello dejan de ser conscientes de la realidad: que no se ha sumado nada en casa en tres duelos.

El propósito, sea como fuere, no es otro que quitarse peso de esa mochila que arrastra desde el principio de la temporada tras encajar tres derrotas en otros tantos encuentros disputados en calidad de anfitrión.

Los futbolistas rojillos se han encargado de transmitir esta semana que la victoria, más pronto que tarde, va a llegar, así que la primera oportunidad desde ya se presenta este sábado.

Ante un equipo que, al igual que el jabato, responde mejor cuando viaja. Los datos, una vez más, no engañan. Si el Mirandés es el peor local con 0 puntos, el Leganés le sigue después con sólo dos en los cuatro choques disputados en Butarque, uno más que los de Fran Justo en Vitoria. Los pepineros, en este sentido, no saben lo que es ganar en su estadio después de 360 minutos, tras los cuales únicamente han podido sellar dos empates frente a Cádiz y Deportivo a uno y dos goles respectivamente.

El panorama varía drásticamente fuera de su territorio. Como el del Mirandés. Los de la comunidad de Madrid han sumado también ocho puntos aunque han jugado un encuentro menos en esta condición. No saben lo que es caer en campo extraño: dos igualadas y otros tantos triunfos forman su bagaje. Han ganado en Granada y Andorra.

Así que se trata de un visitante temible, lo que unido a las dificultades que sufre como equipo local la tropa mirandesista hace complicado este envite frente a un contrario que, no se olvide, apuesta por retornar a la élite.

En términos globales, ocupa el decimotercer lugar de la tabla con 10 puntos, dos más que los jabatos. Ha marcado ocho goles, uno menos que los de Justo, y ha encajado siete, cinco menos.

Un descarte

El Mirandés tiene la baja del portero Nikic al estar convocado con Montenegro y es duda Carlos Fernández. No obstante, el punta ha entrado en la primera convocatoria de jugadores. Justo deberá realizar hoy un descarte para completar los 23 elegidos al haber llamado a 24.

El Leganés, por su parte, sufre la ausencia de larga duración del central Rubén Pulido y no estará el mediocampista Cissé, citado con Guinea. El cuadro pepinero viajó a Vitoria con 23 futbolistas.

El árbitro de la contienda que intentará poner justicia será el guipuzcoano Daniel Palencia. El colegiado de 33 años cumple su segunda temporada en la división de plata. En la primera, el Mirandés venció al Burgos por 0-1 (8 tarjetas amarillas); al Málaga por 3-2 (4) y cayó en Albacete, 3-2, (4 y una roja). Del VAR se encargará Iván Caparrós.