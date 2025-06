Mirandés-Racing y Oviedo-Almería, eliminatorias por el ascenso

Jon Aroca Domingo, 1 de junio 2025, 21:08 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

El Mirandés ya tiene hoja de ruta para acometer su camino hacia el ascenso a Primera. Aunque el club rojillo no ha logrado hacerlo de forma directa tras las victorias del Elche y el Oviedo, sabe que podrá intentarlo por la vía del play off. El triunfo del cuadro carbayón le ha impedido ser tercero, pero su cuarto puesto también le ofrece algunas ventajas de cara a unas eliminatorias siempre imprevisibles.

Su rival será el Racing de Santander. El conjunto cántabro logró sobre la bocina imponerse al Granada en El Sardinero y, fruto de ese postrero triunfo consiguió mantener el quinto puesto en la clasificación. Eso le emparejará al conjunto jabato. Aunque como el Mirandés ha quedado por delante en la tabla, los rojillos se guardan una ventaja que no es baladí: disputará la vuelta de las semifinales del play off en casa. Además, en caso de mantenerse el empate al final de los noventa minutos de la vuelta sí que se disputaría una prórroga, pero de seguir la igualada tras esos treinta minutos extra no habría penaltis, sino que se clasificaría el equipo mejor clasificado en Liga.

La ida, eso sí, será en el histórico campo santanderino. El partido se jugará el domingo a las 18.30 horas. La otra eliminatoria la disputarán el Oviedo y el Almería un día antes a las 21 horas. Ambos se han impuesto en sus respectivos partidos (2-1 y 2-0), aunque los asturianos han vivido un sonoro sobresalto sobre la bocina: un penalti señalado al Cádiz que podía haber puesto un empate clave, pues hubiera hecho al Mirandés finalizar tercero. Pero el árbitro lo ha anulado tras pasar por el VAR. El triunfo del Almería ha sido más holgado ante un Tenerife descendido hace varias jornadas. En su caso, la ida será en Almería y la vuelta en el Tartiere.

El segundo encuentro de la eliminatoria, el que se disputará en Anduva, está programado entre semana, el jueves 12 a las 21 horas. El otro cruce se disputará el miércoles 11 a las 21 horas. Los rojillos se enfrentarán a un equipo al que ya han batido en sus dos encuentros de la temporada. Primero lo hicieron en El Sardinero (0-1) en noviembre en un alarde de buen fútbol y resistencia. Un ejercicio de fútbol brillante ante el entonces líder saldado con un gol de Reina casi sobre la bocina pese a la inferioridad numérica. El de la vuelta, de marzo, llegó con remontada. El saldo de puntos y juego es muy favorable a los rojillos, pero en el play off nada de eso vale. Es la vida en 180 minutos.

A partir de ahí se decidirá la identidad de los dos finalistas. La ida de la final será ese mismo fin de semana, el domingo 15 (19 horas), mientras que la vuelta será el sábado 21 a las 21 horas. De superar la ronda de semifinales ante el Racing, el Mirandés estará muy pendiente de su rival para conocer el orden de los partidos. Si pasa el Oviedo jugaría la vuelta en casa y la ida fuera, pero de clasificarse el Almería el orden sería el inverso.