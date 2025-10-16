El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Completa un 50,7% de las combinaciones intentadas en el último tercio. Avelino Gómez

El Mirandés se nubla en el último tercio del campo

El cuadro rojillo sólo conecta una media de 4 pases por encuentro cerca de la portería rival

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 15 de octubre 2025

Comenta

Las debilidades del Club Deportivo Mirandés en la presente campaña saltan a la vista. El primero que es consciente de ello es Fran Justo, con ... su cuerpo técnico, después van los jugadores y, cómo no, los aficionados jabatos. La solidez defensiva, pilar fundamental si se quiere alcanzar la permanencia, viene mejorando en las últimas y los rojillos fueron capaces de lograr su primera portería a cero contra el Leganés. Ahora, por delante, quedan otras tareas pendientes como la generación de un mayor volumen de ocasiones, aumentar la preponderancia en el partido y, a la postre, apuntalar la eficacia de cara a gol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  10. 10

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés se nubla en el último tercio del campo

El Mirandés se nubla en el último tercio del campo