Un Mirandés necesitado contra el temido síndrome de las islas

El 'síndrome de la isla' puede referirse a diferentes conceptos según el contexto, pero comúnmente se relaciona con la tendencia a la independencia y al ... individualismo, a menudo enmascarando un miedo. En lo referente a los canarios, también se le vincula con la 'morriña' que pueden a llegar a sentir éstos cuando se encuentran lejos de su hogar durante demasiado tiempo pero, en el caso del Mirandés, lo que debe evitar hoy a toda costa es lo relativo a la primera acepción, el sentirse un tanto arrinconado y sin poder tener una libertad plena de juego, sino limitada por el terreno.

Y es que el conjunto rojillo visita esta tarde, a partir de las 18.30 horas, el histórico Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Los de Jesús Galván aterrizan en un campo complicado para medirse al cuarto clasificado de la tabla de Segunda. Los pío pío, perfectamente comandados por el exdelantero perico Luis García, están completando una temporada muy equilibrada con un planteamiento futbolístico que apuesta por llevar la iniciativa del juego, pero también sabiendo adaptarse a las necesidades de cada duelo.

Los amarillos han dejado de ser ese equipo que, en campañas anteriores, mostraba una gran fortaleza como local en Canarias y acostumbrada a pechear, como diría un argentino, cada vez que tenía que coger un avión para actuar de visitante. Sobre todo en invierno. De hecho, son el segundo mejor cuadro a domicilio hasta la fecha con 13 puntos en 8 encuentros disputados lejos de casa, sólo ha perdido uno.

En casa, han sumado 16 unidades fruto de 5 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. Cabe destacar que, de los últimos 7 encuentros en el Insultar, Las Palmas acabó puntuando en 6 de ellos.

El rival del Mirandés promedia un 57,2% de posesión, por el 42,91% de los rojillos; con lo que cabe esperar que hoy sean los amarillos los que lleven el peso del encuentro. Sin embargo, ambos cuadros logran una producción ofensiva muy similar con esta tenencia. Mientras que Las Palmas ha anotado 18 goles en 16 jornadas, el Mirandés ha hecho lo propio con 17. Pero el paralelismo aún va más allá, ya que los canarios promedian 11,47 disparos por encuentro, 3,65 de ellos a puerta; y los de Miranda se quedan en 11,46 en total, pero más entre palos, 3,82 concretamente.

La gran diferencia entre ambas escuadras es que los pío pío permiten 10 disparos por choque y el Mirandés, más de 15; de ellos 2,6 y 5,3 a puerta, respectivamente. Estos guarismos hablan de que Las Palmas saca mucho rédito de su producción porque no encaja, 10 goles en contra a día de hoy y 0,60 de media en los últimos cinco encuentros, en los que además promedió 1,2 a favor. Por contra, con 26 dianas en contra, los rojillos son los más goleados de Segunda y deberán ajustar en defensa si quieren sacar algo positivo del Insultar porque, como arrojan los datos, no hay mucho margen de error.

Para ello, el técnico sevillano volverá a contar con sus jugadores habituales en el once titular tras la derrota sufrida en Copa frente al Sporting. Tras descansar en la eliminatoria del KO, vuelven Nikic a la portería, Pérez al carril, Bauzà y Helguera a la medular y Carlos a la punta de ataque, a buen seguro junto a Marí. Habrá que esperar para descubrir si Novoa y Postigo, con dolencias en las últimas semanas, pueden participar. Por ende, Galván podría repetir con línea par atrás buscando un duelo correoso y controlado en el que candar la portería por segunda semana consecutiva.