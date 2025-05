El Mirandés logra un triunfo que vale medio ascenso

A ningún mirandés (ya no sólo mirandesista) le quedaba duda alguna hace muchos meses. Pero es que anoche quedó demostrado que este equipo está muy ... cerca de entrar en la leyenda del fútbol español. Por méritos propios para orgullo de toda la familia rojilla. Y es que tras el golazo de Hugo Rincón en el primer tiempo, primero, y después, en el minuto 89 con el conseguido por Tomeo (un central, que subió en la última contra al ataque) depende de sí mismo para subir a Primera División. De hecho, si este próximo domingo gana al Almería y se dan varios resultados más, lo habrá conseguido. Y si no, quedará el último duelo en Cartagena para lograrlo.

La cuarta victoria consecutiva llegó tras superar a su rival durante la primera hora de juego. Pasar unos momentos de apuros después (en Segunda División, esto es inevitable) y marcar el segundo en la última transición. Por si no había épica suficiente.

Córdoba Carlos Marín; Carlos Isaac (Calderón, m. 76); Sintes, Rubén Alvés (Marvel, m. 11), Albarrán; Pedro Ortiz (Magunazelaia, m. 61), Álex Sala, Theo Zidane (Yoldi, m. 61), Carracedo, Jacobo y Obolskiy (Casas, m. 76). 1 - 2 Mirandés Raúl Fernández, Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Postigo (Egiluz, m. 75), Tomeo, Parada; Gorrotxategi, Reina (Lachuer, m. 75), Joel Roca (Izeta, m. 87), Iker Benito (Dadie, m. 28) (Álex Calvo, m. 75) y Panichelli. Goles: 0-1, m. 10: Hugo Rincón; 1-1, m. 70: Yoldi; 1-2, m. 89: Tomeo.

Árbitro: El aragonés Muñiz Muñoz amonestó con tarjeta amarilla a Juan Gutiérrez (m. 3) y a los locales Carracedo (m. 38), Jacobo (m. 51) y Pedro Ortiz (m. 81).

Incidencias: 15.229 espectadores se dieron cita en el Nuevo Arcángel, entre ellos cerca de un centenar de rojillos.

El esquema fue similar al que presentó Lisci en Ipurua. Un elástico y muy dinámico 3-4-3, que variaba en función de si se tenía o no el cuero. Lachuer se quedó esta vez en el banquillo, donde no estuvieron Julio Alonso, que cumplía sanción disciplinaria, ni tampoco Tachi. Todo apunta a que la ausencia de este último se debió a problemas físicos. Participó desde el inicio Postigo con el fin de aportar su veteranía ante el ruso Obolskiy e Iker Benito se ubicó arriba, junto a Panichelli.

A pesar de que Juan Gutiérrez vio una cartulina en el minuto 3, el partido no pudo empezar mejor. Una fenomenal arrancada de Panichelli, continuó con un medido centro al segundo palo para que Hugo Rincón, viniendo desde atrás y con el interior del pie derecho, la mandara a la escuadra para lograr el primer gol en el minuto 10.

Uno después, fue Joel Roca quien a punto estuvo de acertar ante Carlos Marín, que repelió el chut del delantero jabato. A continuación, fue Panichelli el que tiró alto. El Mirandés llegaba con facilidad mediante transiciones ante la desesperación de los jugadores locales, que cometían fallos en las entregas que aprovechaban los de Lisci.

No estaban cómodos los verdiblancos. Otra triangulación y posterior balón a la espalda de la zaga, dejó solo a 'Pani' frente al meta, que impidió el segundo de un Mirandés que lo buscaba con ahínco. Iker Benito se retiró por una dolencia muscular y en su lugar se sumó Dadie. El futbolista cedido por la Real Sociedad llevaba mucho tiempo sin comparecer en competición oficial. En la segunda mitad fue reemplazado.

Los jabatos, mientras tanto, demostraban que tenían muy estudiado al contrario. Apretaban cuando la pelota llegaba a los centrocampistas rivales. Sabían cómo hacer daño a una defensa muy adelantada. Intensidad, rapidez en las combinaciones y balones a la espalda de los zagueros.

Como cuando el máximo goleador rojillo remató y el cancerbero la sacó con el pie en línea de gol. El marcador estaba siendo demasiado corto para lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego. El Mirandés tenía el control absoluto del juego y merecía llevar más goles a su favor.

La primera acción de cierto peligro del Córdoba se produjo en el 38, cuando Carracedo disparó con intención fuera de los tres palos. En estos cinco últimos minutos es cuando los de casa dieron un paso hacia delante. Llegaron algo más a los dominios de Raúl.

El Córdoba acabó mejor el primer periodo e inició el segundo en el campo rojillo, si bien los visitantes nunca escatimaban la oportunidad de salir a la contra. Joel Roca condujo otra, Panichelli asistió y Gorrotxategi, a bote pronto, no atinó cuando se encontraba en una posición inmejorable.

Todavía mejor la tuvo Joel. Se adelantó a su par y cuando salió el portero, la vaselina se topó con el larguero. El Mirandés estaba perdonando demasiado. Lo acabaría pagando, de forma momentánea, ante un Córdoba que estaba volcado y que logró el empate por medio del recién incorporado Yoldi.

A falta de un cuarto de hora se sumaron de refresco Lachuer, Álex Calvo y Egiluz por Dadie, Postigo y Reina. Pero el duelo se había inclinado a favor de los blanquiverdes. Álex Sala lanzó y encontró a Raúl bien colocado. Izeta por Joel Roca fue el quinto cambio.

Tomeo, goleador

Hacía tiempo que el cuadro jabato no transitaba con peligro, pero en el 89, un central, Tomeo, llevó el delirio a los rojillos presentes, a Miranda entera y a sus exiliados en una contra en la que participaron Álex Calvo e Izeta, quien con mucha calma cedió al '15' para que éste marcara a placer y sacara medio billete para el ascenso.

Sí. Porque el bloque de Lisci depende de sí mismo para lograr una gesta histórica. El cerca de centenar de rojillos despidieron a los jabatos con un cántico focalizado en el convencimiento de que se va a ascender. Esto ya no se puede frenar. El 'play off' asegurado es histórico, pero es que este Mirandés puede subir de manera directa el domingo en Anduva ante el Almería si gana y se dan varios resultados más. Con 71 puntos ocupa plaza de ascenso directo al ganar el golaveraje al Elche. Depende de sí mismo para pasar a la historia. Como para no despertar jamás de este sueño.