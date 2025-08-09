El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mediocentro canario está muy agradecido por el recibimiento de la ciudad. Jesús Andrade

Aarón Martín

Jugador del Club Deportivo Mirandés
«El Mirandés es un equipo joven y creo que la garra tiene que ser nuestra arma principal»

La joven promesa afronta su primera aventura profesional y personal fuera de su amadoTenerife

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:06

Natural del municipio tinerfeño de La Orotava, Aarón Martín es uno de esos canarios que sonríen casi de manera automática. Pese a sus 18 años ... de edad, se desenvuelve ante el micrófono con tanta soltura como lo hace con el esférico. Hay que disfrutar. Es propiedad del Al-Qadsiah Club de Fútbol de Arabia Saudí desde el pasado mercado de invierno, conoce a los jeques de la entidad, pero todavía no ha pisado el país, curiosidades de la vida. Miranda se erige en su primera aventura profesional, y personal, fuera de su amada isla y llega repleto de ganas. Tiene como ídolo a Toni Kroos, es futbolero hasta la medula y aterriza en Anduva para, a priori, convertirse en un pilar fundamental en la medular del nuevo Mirandés.

