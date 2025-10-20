El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La paciencia de la parroquia rojilla comienza a agotarse.

Al Mirandés que se duerme se lo lleva la corriente

El conjunto rojillo continúa una semana más en puestos de descenso y sigue pagando tanto sus malos inicios de partido como la falta de reacción en el césped

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:38

Reza el dicho que a «Camarón que se duerme se lo lleva la corriente» y justamente eso parece ser lo que le está ocurriendo al ... Club Deportivo Mirandés. El ambiente de desencanto y resignación de las últimas semanas, tanto por la mala imagen de local como por las raquíticas sensaciones futbolísticas, ha dado paso a uno marcado por la tensión y el enfado de la parroquia rojilla. La debacle del Alfonso Murube, dónde el equipo fue maniatado de principio a fin por un recién ascendido Ceuta, ha encendido todas las alarmas y el reloj de arena comienza a vaciarse con la paciencia jabata.

