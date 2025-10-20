Al Mirandés que se duerme se lo lleva la corriente

Reza el dicho que a «Camarón que se duerme se lo lleva la corriente» y justamente eso parece ser lo que le está ocurriendo al ... Club Deportivo Mirandés. El ambiente de desencanto y resignación de las últimas semanas, tanto por la mala imagen de local como por las raquíticas sensaciones futbolísticas, ha dado paso a uno marcado por la tensión y el enfado de la parroquia rojilla. La debacle del Alfonso Murube, dónde el equipo fue maniatado de principio a fin por un recién ascendido Ceuta, ha encendido todas las alarmas y el reloj de arena comienza a vaciarse con la paciencia jabata.

Y es que, aunque el cuadro del Ebro es penúltimo en la tabla con 9 puntos y lleva 6 jornadas sin conocer la victoria, siendo el peor de Segunda y habiendo sumado sólo 3 puntos en este tramo, ni siquiera los resultados son tan negativos como el sentir que transmite el equipo sobre el césped. De hecho, se han disputado 10 jornadas, ni un cuarto de competición, y sin ir más lejos, en la campaña 2022-2023, el Mirandés estuvo vagando en zona de descenso hasta casi el ecuador del curso, bajo el mando de Joseba Etxeberria, pero acabó despegando y no volvió a la zona roja.

A día de hoy, los problemas parecen acumularse en la entidad mirandesista. Además de ser el conjunto que menos posesión de balón promedia, en la anterior semana era un 38% y en Ceuta registró un 46%; y que menor número de pases completa en el último tercio de campo, 4 por choque, lo que dificulta enormemente la creación de ocasiones de gol; ahora también se suma que sale mal a los partidos.

Tanto es así que es el segundo peor equipo de Segunda en las primeras partes de los duelos. Si sólo contase la primera mitad de los encuentros, el Mirandés también tendría 9 puntos en la tabla, pues se ha ido a vestuarios ganando en 2 ocasiones y con resultado de tablas, en 3. Pero, en las otras 5 citas, se fue abajo al entretiempo.

En este contexto, los de Fran Justo sólo han anotado 3 goles en los primeros cuarenta y cinco, o mejor dicho, en los primeros 450 minutos; por los 8 tantos que ha encajado en los primeros parciales. Este balance es muy pobre, puesto que con sólo 3 goles anotados en los primeros tiempos y 8 recibidos, la cuesta suele inclinarse hacia arriba y toca nadar a contracorriente muchas veces.

Por otro lado, si se extrae la estadística correspondiente a los segundos tiempos, el conjunto rojillo no está tan mal como en su homónima de los primeros actos. De hecho, si sólo se tuvieran en cuenta los resultados de las segundas partes, el Mirandés sería decimotercero en la tabla con 12 puntos.

En estos parciales, han sido mejores que su rival en 2 ocasiones, empatando en otras 6 citas y peores, en las 2 restantes. Un total de 6 goles a favor y 6 en contra. Estos guarismos hablan de cierta mejora goleadora y también, mínimamente, en la parcela defensiva.

Pero se trata de una reacción del todo insuficiente cuando perpetras tan malas actuaciones como las que el equipo de Fran Justo viene realizando antes del descanso. En Ceuta, asimismo, se pudo ver a un equipo que, además de entrar muy mal al partido, se mostró falto de ideas, herramientas y actitud para plantear una reacción ante un conjunto tan trabajado y solido como el caballa.

El próximo sábado, para más inri, llega el líder a Mendizorroza, un Racing de Santander que, además de acumular 19 puntos, con 24 goles a favor (15 más que los rojillos en sólo 10 partidos) y de haber encajado 17 (3 más que los de Miranda); es un experto en los segundos tiempos.

Los cántabros están lejos de ser los mejores en los primeros cuarenta y cinco, de hecho son los decimosextos de la categoría en este tramo. El bloque de José Alberto, repleto de calidad, tarda en entrar a los partidos y no es extraño que comience perdiendo la contienda. Sin embargo, como ocurriera el pasado fin de semana ante el Dépor, los racinguistas sí encuentran soluciones según va avanzando el choque.

De acuerdo a las estadísticas de los segundos tiempos, el Racing es el mejor equipo de Segunda a la vuelta de vestuarios. Ha sido mejor que sus rivales en 7 jornadas, ha empatado en 2 y sólo ha recibido más goles de los anotados en 1 partido. Esto habla de su capacidad de reacción, de que el técnico asturiano sabe ajustar las deficiencias en el descanso y que cuenta con jugadores en el banco que son capaces de dar revertir situaciones. Para muestra, los 19 goles que han endosado más allá del 45, mientras que sólo han anotado 5 en los primeros actos.

Un gran reto

El cuadro de Anduva se enfrenta, muy posiblemente, al reto más importante de los últimos años. Sin tiempo para demasiadas inventivas, todavía en Mendizorroza y sin fecha de vuelta a Anduva, los de Fran Justo han de encontrar una línea futbolística cuanto antes para volver a competir en todos los encuentros.

El problema no radica únicamente en la endeblez defensiva, sino también en la creación de juego, de ocasiones, e incluso en la eficacia goleadora. Pero lo más preocupante, al menos para el grueso de la parroquia mirandesista, es que el equipo no transmite tampoco desde lo actitudinal, algo imprescindible cuando no sobran los argumentos con el balón en los pies.

Así las cosas, con más de tres cuartas partes de temporada por delante, el Mirandés se mide por primera vez a una tesitura harto complicada. Los resultados son malos, pero más aún lo es la inercia futbolística del equipo y la falta de rumbo. Llega un mes clave para marcar el devenir del proyecto pues todo ello conforma un plato que está acabando con la paciencia de unos aficionados que, aún acostumbrados a bregar en las malas, no transigirán con un equipo que salga dormido y se deje llevar por la corriente.